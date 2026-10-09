В Туапсе при падении обломков БПЛА пострадал один человек
09.10.2026, 23:01
В Туапсе при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
Пострадавшего госпитализировали и оказывают ему всю необходимую помощь, отметили в оперштабе. Из-за падения обломков произошел пожар на склоне со стороны моря. Пожарные оперативно потушили возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.
За день над российскими регионами силы ПВО сбили 62 беспилотника. В городах Краснодарского края — Краснодаре, Сочи и Геленджике — вводили временные ограничения на работу аэропортов.