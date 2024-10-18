В Татарстане предложили бесплатно выделять землю участникам СВО

В Госсовет Татарстана внесли законопроект, предлагающий бесплатно выделять земельные участки участникам специальной военной операции (СВО). Землю планируется предоставлять без торгов. Проект опубликован на сайте парламента республики.

Законопроект предусматривает бесплатное предоставление земли военнослужащим, добровольцам, а также сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции, участвовавшим в СВО. Право на землю получат те, кто удостоен звания Героя России или награжден государственными наградами за боевые заслуги. В случае гибели участника СВО, участки смогут получить его близкие — члены семьи или опекуны.

Инициативу внес депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, и она сейчас находится на стадии предварительного рассмотрения.

Анар Зейналов