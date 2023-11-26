Главные новости за выходные 25–26 ноября

Палестинское движение «Хамас» 26 ноября освободило заложника с российским гражданством. «В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела движение "Хамас" освободило задержанного, имевшего российское гражданство»,— говорится в сообщении «Хамаса». Заложник был освобожден и передан Красному Кресту вне сделки с Израилем, а в результате прямой договоренности с российскими дипломатами.

Армия обороны Израиля сообщила, что 14 израильских заложников и 3 иностранных гражданина, находившихся с 7 октября в плену у палестинского движения «Хамас», были переданы сотрудникам Красного Креста. Таким образом, «Хамас» освободил третью группу заложников в рамках договоренности с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о получении военных кораблей для конвоирования судов по «зерновому коридору». «Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность»,— сказал он. Господин Зеленский не назвал партнеров, с которыми были достигнуты соглашения о поставках, а также их сроки.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что по региону был нанесен массированный удар, в результате чего часть городов и районов ДНР осталась без электроэнергии. Перебои фиксировались в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Старобешевском районе. Оперативно электроснабжение было восстановлено в Амвросиевке, Харцызске и Енакиево.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости все КПП на границе с Россией будут закрыты. По его словам, разрешающий закрытие границы проект уже включен в программу правительства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что со странами—членами Организации договора о коллективной безопасности создана единая система противовоздушной обороны. По словам министра, Россия подписала с каждой из стран соглашения, и периодически страны проводят учения с использованием этих систем ПВО.

Пресс-секретарь Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоун объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел РФ. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется. 11 марта 2022 года Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку Meta сообщило, что компания решила временно не пресекать на своих площадках публикацию призывов к насилию в отношении российских военных и власти.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин был тяжело ранен ножом в федеральной тюрьме в Аризоне. Шовин отбывает 22 года заключения за убийство Джорджа Флойда — именно этот полицейский около десяти минут стоял коленом на шее чернокожего подозреваемого. Инцидент с ранением произошел в исправительном учреждении в Тусоне. Как пишет AP, эта тюрьма «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала», в ней содержатся около 380 человек. Бюро тюрем сообщило, что сотрудники, прибывшие на место происшествия, вмешались в происходящее и приняли меры по спасению жизни до того, как заключенный был госпитализирован.

Папа римский Франциск в ходе воскресного послания сообщил, что у него воспаление легких. Основную часть обращения за него зачитал его помощник, представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида. Воскресное послание понтифика было оглашено из часовни в резиденции папы римского, а не из окна Апостольского дворца, как это бывает обычно. 25 ноября Святой престол сообщил, что папе римскому провели компьютерную томографию после появления симптомов, напоминающих грипп.