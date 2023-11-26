«Хамас» передал Красному кресту 14 израильтян в рамках сделки по обмену

Армия обороны Израиля сообщила, что, согласно информации, полученной от Красного Креста, 14 израильских заложников и еще трех иностранцев, находившихся с 7 октября в плену у палестинского движения «Хамас», были переданы сотрудникам гуманитарной организации. Таким образом, «Хамас» освободил третью группу заложников.

Первая группа была освобождена «Хамасом» в обмен на 39 палестинских заключенных 24 ноября. В нее вошли 13 израильтян, 10 таиландцев и 1 филиппинец. Вторую группу из 13 израильских граждан и 4 таиландцев освободили в ночь на 26 ноября. Всего в рамках соглашения за четыре дня «Хамас» должен отпустить 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина