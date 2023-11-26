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Коммерсантъ FM
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Власти Финляндии допустили закрытие последнего КПП на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости все КПП на границе с Россией будут закрыты. По его словам, разрешающий закрытие границы проект уже включен в программу правительства.

«В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои КПП и сосредоточить прием прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе»,— сказал премьер на брифинге, его слова приводит Yle.

Премьер отметил, что протяженность границы у Финляндии с Россией достигает 1300 км, и эта граница открытая, ничем не огороженная. Однако при необходимости посты могут закрыть в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране. Если КПП закроют, то подать заявление о предоставлении убежища можно будет в аэропорту или портах Хельсинки.

Он также подчеркнул, что все стороны заинтересованы в завершении ситуации с наплывом беженцев. «Это не в интересах самой России, что живущие в Финляндии россияне не могут ездить в РФ»,— отметил премьер.

18 ноября власти Финляндии закрыли на три месяца четыре КПП на юго-восточной границе из-за наплыва беженцев, проникающих в страну с российской стороны. 22 ноября и до 23 декабря были закрыты еще три КПП. Работает только один переход, самый северный — «Рая-Йоосеппи».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Пункт остался только один».

Анастасия Ларина

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