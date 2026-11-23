Оппонентов турецких властей сняли с эфира
В Стамбуле прошли массовые протесты против передачи телеканала Sozcu TV властям
В минувшие выходные в Стамбуле прошли многотысячные акции протеста в защиту свободы слова. Поводом для демонстраций стало введение государственного управления, а по сути, фактическое закрытие оппозиционного СМИ — телеканала Sozcu TV, который открыто оппонировал правящей Партии справедливости и развития и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Переход в руки государства этого медиактива фактически завершил процесс разгрома независимых СМИ в Турции, начавшийся десятилетие назад вслед за неудавшейся попыткой госпереворота.
В воскресенье, 22 ноября, несколько тысяч человек прошли маршем по улицам районов Кадыкёй и Бешикташ в европейской части Стамбула. В руках они держали свежие номера газеты Sozcu, а также плакаты «Прессу не заставить молчать!». Самих протестующих попытались усмирить: полиция применила слезоточивый газ и водометы, задержаны десятки активистов.
Поводом для протеста стали действия властей в отношении стамбульской штаб-квартиры телеканала Sozcu TV. Рано утром 17 ноября полицейские вместе с бойцами антитеррористического спецназа провели обыски в организации. Впоследствии эфир телеканала был прерван на несколько часов, а потом в первом выпуске новостей было объявлено, что теперь канал, в соответствии с решением суда, переходит под внешнее государственное управление.
В ходе операции были задержаны четыре топ-менеджера группы Sozcu, среди них — председатель совета директоров Фунда Тунджер Сыдалы и бывший генеральный директор медиагруппы Асым Акгюль. Теперь управляющим назначен Государственный фонд страхования сберегательных вкладов — это ведомство, которое, по турецкому законодательству, берет под управление конфискованные активы.
Как пояснила главная прокуратура Стамбула, обыски и назначение внешнего управляющего проведены в рамках уголовного дела почти десятилетней давности о предполагаемых связях проживающего за границей владельца медиагруппы Sozcu Бурака Акбая с сетью исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (основателя исламистского движения FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.
Однако многие наблюдатели сочли эти обвинения парадоксальными. Медиагруппа Sozcu стоит на жестких светских позициях и идеологически всегда была непримиримым противником исламистского движения Гюлена, который скончался в 2024 году в США. Более того, в период, когда сторонники проповедника еще оставались лояльными президенту Эрдогану, именно близкие к гюленистам прокуроры и судьи инициировали преследования журналистов Sozcu. Тем не менее в 2016 году турецкая прокуратура выдвинула версию о том, что редакционная критика властей объективно играла на руку заговорщикам из FETО, которая теперь признана в Турции террористической. А антитеррористический статус этой статьи позволяет судам без приговора передавать активы под госуправление.
По словам адвоката Sozcu Эрсана Баркына, обвинения в адрес телекомпании — «юридический нонсенс». «Нынешнее вторжение и назначение внешнего управляющего — это реанимация старого рассыпавшегося дела, в котором нет ни состава преступления, ни доказательств»,— сказал он.
С резкой критикой действия властей выступили и лидеры оппозиционной Народно-республиканской партии, назвавшие произошедшее «государственным переворотом против права граждан знать правду».
С момента неудавшегося госпереворота 2016 года государство стало все активнее закручивать гайки в отношении журналистов. С тех пор в Турции закрыли более 180 СМИ, обвинив их в связях с Гюленом или курдским движением, десятки журналистов оказались в тюрьмах. Высший совет по радио и телевидению регулярно штрафовал остававшиеся независимыми каналы и приостанавливал их вещание. А в октябре 2022 года был введен в действие «закон о дезинформации», вводящий до трех лет тюрьмы за распространение «ложной информации». В последнее время Анкара перешла от практики штрафов к передаче активов оппозиционных медиа государству. С 2022 года под внешнее управление были переданы шесть крупных медиаактивов.
Взятие под контроль Sozcu TV фактически подводит черту под эпохой институционального плюрализма на турецком телевидении: власть больше не оставляет оппозиции даже минимального присутствия в эфире.