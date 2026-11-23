С момента неудавшегося госпереворота 2016 года государство стало все активнее закручивать гайки в отношении журналистов. С тех пор в Турции закрыли более 180 СМИ, обвинив их в связях с Гюленом или курдским движением, десятки журналистов оказались в тюрьмах. Высший совет по радио и телевидению регулярно штрафовал остававшиеся независимыми каналы и приостанавливал их вещание. А в октябре 2022 года был введен в действие «закон о дезинформации», вводящий до трех лет тюрьмы за распространение «ложной информации». В последнее время Анкара перешла от практики штрафов к передаче активов оппозиционных медиа государству. С 2022 года под внешнее управление были переданы шесть крупных медиаактивов.