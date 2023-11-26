Захарова: «Хамас» освободил россиянина в результате прямых переговоров с Россией

Заложник палестинского движения «Хамас» с российским гражданством был освобожден и передан Красному Кресту вне сделки с Израилем, а в результате прямой договоренности с российскими дипломатами. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале. Освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой, сообщила «РИА Новости» Мария Захарова.

Боевики «Хамаса» в Telegram-канале сообщили, что заложник с российским гражданством был освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку» палестинского движения.

Сегодня, 26 ноября, «Хамас» передал Красному Кресту третью группу заложников в рамках сделки с Израилем о четырехдневном прекращении огня. В их числе — 14 израильских граждан (включая одного с российским паспортом) и 3 гражданина Таиланда.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».