Гендиректора магазина «Второй фронт» арестовали по делу о финансировании ФБК*
Дорогомиловский суд Москвы арестовал генерального директора армейского магазина «Второй фронт» Антона Линквиста по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией*. Это следует из карточки дела.
Антону Линквисту вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По ней максимальный срок лишения свободы может достигать восьми лет, штраф — 700 тыс. руб.
«Второй фронт» — российская сеть армейских и тактических магазинов. Она была основана в 1995 году и работает преимущественно в Москве. Магазин специализируется на экипировке для военнослужащих, силовиков и охотников.
*Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован летом 2021 года.