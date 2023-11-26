МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Пресс-секретарь Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоун объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел РФ. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Стоун

Фото: Соцсети Энди Стоуна Энди Стоун

Фото: Соцсети Энди Стоуна

11 марта 2022 года Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку Meta сообщило, что компания решила временно не пресекать на своих площадках публикацию призывов к насилию в отношении российских военных и власти.

Господин Стоун позднее уточнил в Twitter, что Meta временно разрешила формы политического самовыражения, которые обычно считались бы нарушением правил соцсети,— например, жестокие высказывания. При этом он подчеркнул, что Meta по-прежнему не позволяет публиковать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta». СКР тогда заявил, что даст правовую оценку действиям Энди Стоуна и других сотрудников корпорации. В ведомстве посчитали, что их действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Эрдни Кагалтынов