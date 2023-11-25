Убивший Флойда полицейский тяжело ранен ножом в тюрьме

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин был тяжело ранен ножом в федеральной тюрьме в Аризоне, сообщил источник Associated Press. Федеральное бюро тюрем подтвердило информацию о ранении заключенного, но не раскрыло имя пострадавшего. Шовин отбывает 22 лет заключения за убийство Джорджа Флойда — именно этот полицейский около десяти минут стоял коленом на шее чернокожего подозреваемого.

Инцидент произошел в исправительном учреждении в Тусоне. Как пишет AP, эта тюрьма «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала», в ней содержатся около 380 человек. Бюро тюрем сообщило, что сотрудники, прибывшие не место происшествия, вмешались в происходящее и приняли меры по спасению жизни до того, как заключенный был госпитализирован. Никто из сотрудников не пострадал. Посещение тюрьмы приостановлено.

Дерек Шовин отбывает одновременно 21-летний срок федерального приговвора за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда и 22,5 года приговора за убийство второй степени штата Миннесота. Он был отправлен из тюрьмы максимального уровня безопасности в штате Миннесота в тюрьму среднего уровня безопасности в Тусоне.

Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании, после того как Шовин на протяжении почти 10 минут стоял коленом на его шее. Смерть чернокожего подозреваемого привела к протестам против расовой дискриминации в США и многих других странах.

О влиянии убийства на ситуацию с расизмом в США и других странах — в материале «Ъ».