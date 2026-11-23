А моя мама Вера Михайловна была даже удивлена, что Винни уже 100 лет. Говорит, что произведение появилось как раз в моем детстве. К слову, как раз сегодня, в день моего рождения, пользуясь случаем и служебным положением, и ее поздравляю с сыном. В детстве я эту книгу обожал. Читал ее в первом издании 1960 года с рисунками Алисы Порет. То-то я сразу их выделил из всех 350 экспонатов выставки.