«Немудрено, что детям больше всего нравятся тактильные предметы»
Дмитрий Буткевич — о выставке в Доме Остроухова в Трубниках
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На выставку «С Днем рождения, Винни-Пух! К 100-летию книги», которая открылась в Доме Остроухова в Трубниках (отделе Государственного литературного музея им. В.И. Даля), я отправился вместе с 4-летней внучкой Сашей. С классическими советскими вариантами из нашего детства книги Александра Милна в переводе Бориса Заходера и мультфильмами Федора Хитрука она, разумеется, ранее уже ознакомилась.
А моя мама Вера Михайловна была даже удивлена, что Винни уже 100 лет. Говорит, что произведение появилось как раз в моем детстве. К слову, как раз сегодня, в день моего рождения, пользуясь случаем и служебным положением, и ее поздравляю с сыном. В детстве я эту книгу обожал. Читал ее в первом издании 1960 года с рисунками Алисы Порет. То-то я сразу их выделил из всех 350 экспонатов выставки.
Немудрено, что детям больше всего нравятся тактильные предметы. Особенно дерзко они дергают ослиные хвостики, которые издают разные звуки. А еще есть и высокий дуб, и Кроличья Нора, и шалаш, и подлинник черновика стихотворения Заходера из архива РГАЛИ «Хорошо живет на свете Винни Пух», где заметны немалые расхождениями с известной нам версией.
Другое любопытное открытие заключается в том, что создатели советского мультфильма «подсмотрели» процесс создания песенок Винни в трактате Владимира Маяковского «Как делать стихи?», где поэт описывал, как он размахивает руками и мычит без слов.
Дмитрий Бак, директор Гослитмузея философствует: «Винни-Пух – это не только детская сказка, это текст, который принадлежит к тому ряду, что и произведения Льюиса Кэрролла. Это такая Оксфордская университетская школа, которая является производной от английской аналитической философии. Английская философия занимается значениями слов. Повторю свою любимую фразу Людвига Витгенштейна: “За окном идет дождь, но я так не считаю”. Фраза абсолютно корректная грамматическая, но что-то в ней не так, потому что нарушена связь слова и реальности. Вот именно эта неуловимая грань между словом и реальностью здесь исследуется».
Мы с Дмитрием поняли, что, как и все советские дети, выросли под явным влиянием английской аналитической философии.