Вполне реален сценарий, когда дорожать будут устройства, которые при этом не стали ни мощнее, ни функциональнее. Особенно уязвим бюджетный сегмент: почти весь рост стоимости компонентов здесь пришелся на память. Все это происходит на фоне споров об «ИИ-пузыре»: инвесторы сомневаются, смогут ли доходы от нейросетей оправдать масштаб строительства дата-центров. Samsung, напротив, заявляет, что за нынешним спросом стоят реальные заказы и долгосрочные контракты. То есть падение акций технологических компаний само по себе еще не означает, что память для смартфонов начнет дешеветь.