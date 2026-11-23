«Давление на себестоимость электроники глобальное»
Александр Леви — о ценах на смартфоны
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Флагманские смартфоны могут подорожать больше чем на 30% к концу 2026-го, в бюджетном сегменте рост стоимости комплектующих уже достиг 70% за год. Такие оценки приводит Counterpoint Research. Причина общая — дорожающая память. Спрос со стороны дата-центров для искусственного интеллекта заметно влияет на экономику производства телефонов.
Прогноз озвучен аналитиками и касается индийского рынка, но давление на себестоимость электроники глобальное. Оно затрагивает и смартфоны, которые продаются в России. Как именно изменятся цены в нашей стране, будет зависеть от курса рубля, условий поставок и складских запасов.
По оценке Counterpoint, доля памяти в стоимости компонентов премиального смартфона уже превысила 40%. Для сравнения — в начале 2025-го этот показатель был на уровне 13%. В премиальном сегменте оперативная память уже стала дороже процессора, ранее самого затратного компонента.
Смартфоны и ИИ-серверы используют разные типы памяти, однако ее поставщики перераспределяют производство в пользу высокопроизводительных решений для дата-центров. Это сужает предложение для потребительской электроники. В результате вендоры оказываются перед выбором: повышать цену, сокращать собственную маржу или экономить на характеристиках.
Вполне реален сценарий, когда дорожать будут устройства, которые при этом не стали ни мощнее, ни функциональнее. Особенно уязвим бюджетный сегмент: почти весь рост стоимости компонентов здесь пришелся на память. Все это происходит на фоне споров об «ИИ-пузыре»: инвесторы сомневаются, смогут ли доходы от нейросетей оправдать масштаб строительства дата-центров. Samsung, напротив, заявляет, что за нынешним спросом стоят реальные заказы и долгосрочные контракты. То есть падение акций технологических компаний само по себе еще не означает, что память для смартфонов начнет дешеветь.