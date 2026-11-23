Альберт Иванов умер 21 ноября в возрасте 88 лет. Широкую известность Иванову принесли детские сказки о приключениях хомяка Хомы и его друга Суслика. Кроме того, писатель работал в кино, написал сценарии для мультфильмов «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и других. Он участвовал в создании сценариев художественных картин «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!».