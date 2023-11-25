Зеленский: Украина скоро получит корабли для конвоирования судов в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о получении военных кораблей для конвоирования судов по «зерновому коридору».

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Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

По словам Владимира Зеленского, договоренности о поставках военных кораблей Украине с целью обеспечения безопасности судов в Черном море были достигнуты. «Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего»,— сказал президент.

Владимир Зеленский не назвал партнеров, с которыми были достигнуты соглашения о поставках, а также их сроки. Сегодня Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе, а после встретился со спикерами и представителями парламентов Бельгии, Ирландии, Финляндии и Чехии.

После выхода России из зерновой сделки Украина запустила временный коридор для торговых судов через Черное море. Однако Киев предупреждал, что не может гарантировать безопасность.

Согласно ст. 19 Конвенции Монтрё, устанавливающей полный суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы в Черном море, Анкара может запретить проход любых военных кораблей через проливы. Данная статья была применена Турцией в марте 2022 года и действует до сих пор. 19 октября Министерство обороны Турции подчеркнуло, что неукоснительно следует Конвенции.

Александра Горошилова