«Хамас» освободил находившегося в заложниках гражданина России

Палестинское движение «Хамас» вечером 26 ноября опубликовало в своем Telegram-канале пресс-релиз, в котором сообщается, что из плена был освобожден заложник с российским гражданством. Этот шаг, говорится в сообщении, был сделан в ответ «на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции» в поддержку «Хамас».

«В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела движение "Хамас" освободило задержанного, имевшего российское гражданство»,— говорится в сообщении.

Ранее сегодня телеканал Channel 12 со ссылкой на два источника сообщил, что «Хамас» может освободить по запросу России удерживаемого в заложниках израильтянина с российским гражданством. Сколько всего россиян в заложниках «Хамас» — неизвестно. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что как минимум один.

Глава отдела по внешней политике «Хамас», член политбюро Муса Абу Марзук заявлял, что боевики относятся к запросу России об освобождении заложников с российским гражданством «более положительно и внимательно», чем к другим. В октябре представитель «Хамас» приезжал в Москву, где с представителями МИД обсуждались вопросы освобождения заложников, а также эвакуации россиян и иностранных граждан.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина