У папы римского Франциска диагностировано воспаление легких

Папа римский Франциск в ходе воскресного послания сообщил, что у него воспаление легких, передает итальянское агентство ANSA. Основную часть обращения за него зачитал его помощник, представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, сообщает агентство.

Как передает ANSA, воскресное послание понтифика было произнесено из часовни в резиденции папы римского, а не из окна Апостольского дворца, как это обычно бывает. Reuters сообщает, что у главы католической церкви была перевязана рука, и он кашлял.

25 ноября Святой престол сообщил, что папе римскому провели компьютерную томографию после появления симптомов, напоминающих грипп. В заявлении говорится, что обследование показало, что у понтифика нет «легочных осложнений». На 1 декабря у папы римского запланирована поездка в Дубай на климатическую конференцию ООН.

Эрдни Кагалтынов