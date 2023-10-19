«Хамас» заявил о гибели в Газе командующего силами национальной безопасности

Командующий силами национальной безопасности «Хамаса» Джехад Мхейсен и члены его семьи погибли в результате авиаудара армии Израиля по сектору Газа, сообщила «Аль-Арабия» со ссылкой на близкое к палестинскому движению информагентство. По данным The Jerusalim Post, они погибли в своем доме в районе Шейх-Радван в городе Газа. Представители израильской армии не подтверждали их смерть.

The Jerusalim Post отмечает, что Армия обороны Израиля с начала войны «нацелилась» на лидеров «Хамаса» с целью их «уничтожения». 8 октября в ходе атаки армии Израиля на сектор Газа был убит один из лидеров — Айман Юнис. 11 октября армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла «Хамаса» Мохаммеда Дейфа. 12 октября сообщалось, что был убит один из лидеров группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир. 14 октября израильские военные сообщили об убийстве десятков боевиков «Хамаса», в их числе — члены элитного подразделения «Хамаса» «Нухба».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль просчитывает шаги».