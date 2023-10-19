Times of Israel: США сообщили Израилю о риске разжечь войну с «Хезболлой»

Власти США предупредили политическое и военное руководство Израиля о том, что их действия могут привести к втягиванию в военный конфликт с Тель-Авивом шиитского ливанского движения «Хезболла», сообщает The Times of Israel. По данным собеседников издания, Вашингтон призвал израильские власти быть осторожными при нанесении ударов по «Хезболле».

По данным The Times of Israel, обстрелы позиций «Хезболлы» могут стать поводом для руководства шиитского движения открыто объявить войну Израилю. «Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против "Хезболла"»,— поясняют собеседники издания. Кроме того, источники, близкие к американским властям, подчеркивают, что если в военные действия активно включится «Хезболла», это может привести к разворачиванию на Ближнем Востоке «глобальной войны».

Ранее американское издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что США готовы применить военную силу, если ливанская «Хезболла» откроет «второй фронт» против Израиля. Однако американский президент Джо Байден эту информацию отрицает и заявляет, что с подобными заявлениями Вашингтон никогда не выступал.

Подробнее о возможном разрастании конфликта на Ближнем Востоке читайте в материале «Ъ» «Сектор раздора».

Александр Кислов