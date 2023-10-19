Лавров: риск перерастания кризиса в секторе Газа в общерегиональный серьезен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает серьезным риск расширения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». По его мнению, «попытки все свалить на Иран» являются провокационными.

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен»,— сказал господин Лавров журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению российского министра, иранское руководство занимает «достаточно ответственную взвешенную позицию» и призывает к тому, чтобы не допустить расширения конфликта «на весь регион и сопредельные страны».

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. Иран, по информации Axios, передавал Израилю послание, что он не хочет эскалации, но будет вынужден вмешаться, если армия перейдет в наземное наступление. Официально министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не исключал вступление Тегерана в конфликт и предупреждал, что противостоящие Ирану группировки могут предпринять «упреждающие действия».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».

Леонид Уварчев