Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль

Самолет премьер-министра Великобритании Риши Сунака приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает Reuters. По данным агентства, в ходе визита господин Сунак встретится с представителями израильского политического и военного руководства, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Kin Cheung, AP Риши Сунак

Фото: Kin Cheung, AP

В ходе своего визита британский премьер-министр выразит соболезнования в связи с гибелью жителей Израиля и сектора Газа в результате военных действий, начавшихся утром 7 октября с атаки израильских территорий боевиками палестинского движения «Хамас», пишет Reuters. «Потери среди мирного населения — это трагедия. Слишком много жизней унес ужасный террористический акт, совершенный "Хамасом"», — приводит агентство заявление Риши Сунака в преддверии его поездки в Израиль.

В заявлении господина Сунака также подчеркивается, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе «должен стать переломным моментом для лидеров региона и мира, чтобы объединиться и избежать будущей эскалации конфликта». Он также пообещал, что Великобритания будет среди первых, кто приложит усилия для завершения боевых действий.

Кроме того, Риши Сунак намерен потребовать как можно скорее открыть маршрут для доставки гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также предоставить возможность гражданам Великобритании покинуть территорию анклава. По информации Reuters, после визита в Израиль британский премьер отправится в другие страны Ближнего Востока, пытаясь деэскалировать ситуацию.

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже 12 дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс. После начала войны Израиль уже посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

Подробнее о том, как западные страны ищут способы завершения войны Израиля и «Хамаса», — в материале «Ъ» «Экстренные без мер».