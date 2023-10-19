Министр обороны Израиля предупредил о скором начале наземной операции в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом он рассказал в ходе встречи с военнослужащими бригады «Гивати», дислоцированными на границе с сектором Газа. Министр экономики Израиля Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, сообщил ABC News, что ЦАХАЛу отдан приказ войти в сектор Газа, когда военные «будут готовы». Израильские военные получили «зеленый свет» на операцию, сказал чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоав Галант

Фото: Ronen Zvulun , Reuters Йоав Галант

Фото: Ronen Zvulun , Reuters

«Сейчас вы видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Приказ поступит»,— заявил господин Галант, его слова приводит The Times of Israel. Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман cказал военным, что наземная операция будет «сложной, долгой и напряженной».

В ответ на вторжение боевиков палестинского движения «Хамас» 7 октября Израиль объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. 14 октября израильская армия заявила, что масштабные боевые действия начнутся после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей Газы на юг.

New York Times со ссылкой на израильских офицеров сообщала, что начало наземной операции планировалось на 14-15 октября, однако сроки перенесли из-за облачной погоды. Вчера, 18 октября, Der Spiegel писал, что наступление вновь отложили из-за визита в Израиль президента США Джо Байдена.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Израиль просчитывает шаги».

Лусине Баласян