Эрдоган объявил в Турции траур по погибшим при ударе по больнице в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим при ударе по больнице в городе Газа. Согласно указу главы государств, траур продлится с 19 по 21 октября нынешнего года.

«Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья. В нашей стране объявлен трехдневный общенациональный траур в качестве знака нашего уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и невинные гражданские лица»,— написал господин Эрдоган на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter).

Он также опубликовал текст своего указа, в котором говорится о том, что в течение всех трех дней траура по всей Турции будут приспущены государственный флаги на госучреждениях. Удар по больнице в Газе в указе Реджепа Тайипа Эрдогана назван «чудовищной израильской атакой».

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Власти Палестины обвинили в произошедшем Израиль. Пресс-секретарь «Хамаса» Фавзи Бархум заявил, что удар был нанесен управляемыми ракетами спустя несколько часов после того, как представители израильской спецслужбы Шин-Бет угрожали взорвать больницу. 18 октября армия обороны Израиля сообщила о проведении расследования, согласно которому в день удара палестинская группировка «Исламский джихад» запустила около десяти ракет неподалеку от Аль-Ахли. По данным ЦАХАЛа, удар по больнице был нанесен в результате «неудачного запуска».

Минздрав Палестины 18 октября, сообщал, что, по последним данным, в результате удара погиб 471 человек, еще как минимум 314 пострадали. При этом, как сообщили изданию Newsweek представители американской разведки, палестинская сторона может завышать число жертв удара и в действительности погибшими могут быть «не сотни, а десятки человек».

Подробнее о расследовании удара читайте в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».

Александр Кислов