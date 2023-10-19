Госдума приняла обращение к ООН из-за конфликта на Ближнем Востоке

Государственная дума единогласно поддержала обращение к ООН в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Документ разработан по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Депутаты обратились к Организации Объединенных Наций, парламентам стран мира с призывом срочно принять всевозможные меры, необходимые для «остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке».

Свидетельством, подтверждающим масштаб катастрофы, назван ракетный удар по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. В результате взрыва погибли сотни мирных жителей. Депутаты назвали «варварскими» текущие методы решения конфликта и посчитали, что они привели к «многотысячным антисемитским и исламофобским протестам по всему миру».

В обращении решительно осуждается любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права, а именно использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и переселение мирных жителей.

Депутаты подчеркнули, что военные поставки США Израилю не приводят к остановке конфликта, а только его усугубляют, и заявили, что ответственность «за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках».

Парламентарии подчеркнули, что «лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание». Далее обращение будет передано в Совет Федерации, президенту России и международным организациям.

17 октября на территории сектора Газа произошел ракетный удар по больнице Аль-Ахли, в которой укрывались мирные жители. В результате атаки погибли сотни людей. «Хамас» обвинил в ударе Израиль, однако последние провели расследование и позже заявили, что удар по больнице был нанесен в результате «неудачного запуска» ракет палестинской группировкой «Исламский джихад».

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».

Александра Горошилова