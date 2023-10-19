Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с «Хамасом» займет месяцы

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, недавно вошедший в новое коалиционное правительство страны, считает, что на войну с палестинским движением «Хамас» уйдут «месяцы». Он также заявил, что восстановление Израиля после боевых действий может растянуться на годы.

«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы»,— рассказал господин Ганц изданию The Times of Israel. Он выразил уверенность в победе армии обороны Израиля над «Хамасом», однако призвал военных готовиться к «долгой и непростой войне».

По словам Бени Ганца, жители Израиля должны понимать, что в ближайшее время им точно неизбежно придется жить в условиях войны.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Александр Кислов