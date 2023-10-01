Главные новости за 1 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Средства ПВО сбили беспилотник в Адлерском районе Сочи ранним утром 1 октября. В целях безопасности была приостановлена работа сочинского аэропорта. В общей сложности в авиагавани задержали около 14 воздушных судов.

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о возможных съемках части своего нового фильма по мотивам «Преступления и наказания» Федора Достоевского на Кубани.

В Ялте наемный рабочий до смерти забил битой супружескую пару из Украины. В соцсетях появились сведения, что мотивом преступления стала позиция супругов о принадлежности Крыма.

В Джанкое осколки сбитой ракеты упали на складское помещение. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

На Крымском мосту на два часа останавливали движение транспортных средств. В очереди с обеих сторон моста скопилось около 300 автомобилей.

На Кубани до 3 октября включительно объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром до 20 м/с. В Сочи вероятно появление смерчей над морем.

Футбольный клуб «Сочи» в Воронеже уступил «Факелу». Матч закончился со счетом 2:0.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что слухи о взрывах на полуострове, распространившиеся в интернете, не соответствуют действительности.

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