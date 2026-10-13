В НАТО осудили действия Ирана против стран-членов блока
13.10.2026, 07:22
Министры иностранных дел стран-членов НАТО и нескольких партнеров блока осудили применение Ираном «насильственных действий, включаяподготовку терактов со смертельным исходом». Текст совместного заявления глав МИД 32 стран опубликован на сайте британского правительства.
Поводом стал случай у базы королевских ВВС Великобритании Фэрфорд. Ее также используют ВВС США.
8988097 27 сентября поблизости были задержаны пятеро человек. Скотленд-ярд обвинил их в подготовке теракта и нарушении закона овзрывчатых веществах.
«Великобритания также пришла к выводу, что это событие демонстрирует неизменную готовность КСИР осуществлять враждебнуюдеятельность за пределами своих границ с помощью тайных сетей и доверенных лиц»,— указано в заявлении.
Страны также заявили о неприемлемости «попыток Ирана угрожать, заставлять замолчать, запугивать, преследовать, причинять вред или принуждать людей» на их территориях.
Накануне премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что «с высокой долей вероятности» инцидент на базе был скоординирован в Иране. Он также пообещал ввести санкции, которые не позволят Тегерану наносить вред Великобритании.