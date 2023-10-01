ФК «Сочи» проиграл «Факелу» в матче десятого тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в Воронеже уступил «Факелу». Матч закончился со счетом 2:0.

На 43-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков реализовал пенальти в ворота «барсов». В начале второго тайма хозяева забили еще один мяч сочинцам после точного удара Вячеслава Якимова. В итоге победа «Факела» со счетом 2:0.

После десяти сыгранных игр «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Александра Точилина сыграют 7 октября в на своем поле с питерским «Зенитом».

Евгений Леонтьев

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