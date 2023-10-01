Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Джанкое осколки сбитой ракеты упали на склады

В Джанкое осколки сбитой ракеты повредили складские помещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

«Жертв и пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Снаряд был сбит силами противовоздушной обороны. Сообщается, что ситуация находится на контроле у местных властей.

Ранее в Адлерском районе Сочи силами ПВО был сбит беспилотник. О жертвах и разрушениях официальной информации нет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...