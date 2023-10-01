Советник главы Крыма Крючков опроверг слухи о взрывах на полуострове

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг сведения о взрывах на территории республики. Об этом господин Крючков написал в Telegram.

По данным советника, в сети появились «украинские вбросы» о взрывах в городах Крыма.

«Фейк. Доверяем только официальной информации»,— говорится в сообщении.

Ранее в Крыму опровергли информацию о начале эвакуации и переходе полуострова под юрисдикцию Украины. Сообщения якобы от главы РК Сергея Аксенова распространяли в соцсетях.

Анастасия Донскова

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