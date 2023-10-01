На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней, сильного ветра и гроз

На Кубани объявлено штормовое предупреждение на период с 1 по 3 октября. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Синоптики отмечают, что местами в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

В Сочи возможно формирование смерчей над морем, по данным администрации города. В связи с приближением грозового фронта на курорте «Красная Поляна» закрыли две канатные дороги и один турмаршрут.

Анастасия Донскова

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