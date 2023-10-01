Над Краснодарским краем сбили беспилотник

Над территорией Краснодарского края утром 1 октября сбили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атака дрона самолетного типа произошла в 08:00. Район происшествия не уточняется. Беспилотник сбили средства противовоздушной обороны. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

В соцсетях сообщают, что БПЛА был сбит в Адлерском районе Сочи, однако официального подтверждения данной информации к настоящему времени нет.

Ранее беспилотник сбили в Туапсинском районе Кубани и над побережьем Крыма. Еще один случай произошел в Новороссийске 4 августа. Там уничтожили два беспилотных катера в районе военно-морской базы.

Анастасия Донскова

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