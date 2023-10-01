Аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после снятия временных ограничений на полеты. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэр отметил, что меры были приняты для обеспечения безопасности.

«Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что на запасные аэродромы перенаправили шесть рейсов. Авиаузел возобновил прием и выпуск самолетов в 08:20. По данным онлайн-табло, в аэропорту в период ограничений задерживались 14 авиарейсов.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Краснодарского края. В соцсетях появились сведения, что дрон сбили в Адлерском районе Сочи.

Анастасия Донскова

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