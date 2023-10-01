Аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после снятия временных ограничений на полеты. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Мэр отметил, что меры были приняты для обеспечения безопасности.
«Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы»,— говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что на запасные аэродромы перенаправили шесть рейсов. Авиаузел возобновил прием и выпуск самолетов в 08:20. По данным онлайн-табло, в аэропорту в период ограничений задерживались 14 авиарейсов.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Краснодарского края. В соцсетях появились сведения, что дрон сбили в Адлерском районе Сочи.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram