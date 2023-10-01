Жителя Ялты задержали по подозрению в убийстве супругов из Украины

Жителя Ялты задержали по подозрению в двойном убийстве супругов из Украины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Личность предполагаемого преступника установили с помощью камер видеонаблюдения, установленных на территории домовладения убитых в поселке городского типа Восход. Местные жители опознали злоумышленника как приезжего наемного работника. Мужчину задержали на территории Судака.

Подробности преступления распространились в соцсетях. Жертвами преступления стали супруги из Украины в возрасте 58 и 60 лет. Сообщается, что злоумышленник забил обоих битой до смерти. По данным следкома РК, мужчина намеревался покинуть регион. Подозреваемый заявил, что причиной убийства стал бытовой конфликт.

Анастасия Донскова

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