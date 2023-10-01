Режиссер Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о планах съемок части своего фильма по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» на Кубани. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Своими планами режиссер поделился во время творческого вечера в рамках фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске. Господин Кустурица отметил, что экранизации мрачного и глубокого романа российского писателя «надо солнца».

«Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина — в Москве»,— цитирует издание комментарий Эмира Кустурицы.

К работе над фильмом сербский режиссер планирует приступить в 2024 году. Идею создания картины по мотивам произведения Федора Достоевского Эмир Кустурица вынашивал около 30 лет. В ходе творческого вечера в Усть-Лабинске господин Кустурица также сообщил, что в дальнейшем планирует снять фильм по мотивам романа Евгения Водолазкина «Лавр».

Анастасия Донскова

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