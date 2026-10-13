Путешествия растерялись

Тенденция, впрочем, прослеживается в условиях роста среднего чека. Согласно подсчетам «Сбер Индекса», средняя стоимость купленных летом авиабилетов составила 22,1 тыс. руб., увеличившись год к году на 11,4%. Для туристических услуг аналогичный рост составил 11,6%, до 19,8 тыс. руб. Расходы на отели прибавили 10,4%, до 8,1 тыс. руб. Увеличение трат, впрочем, может объясняться сдержанным оживлением на рынке выездного туризма, расходы на который традиционно выше. В «Слетать.ру» говорят, что совокупное количество проданных туров по итогам лета выросло на 14,2% год к году. 85% объема продаж обеспечили зарубежные направления. Доля России в продажах сократилась с 25% до 15%.