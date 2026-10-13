Путешествия растерялись
Туристы летом стали реже отправляться в поездки
13.10.2026, 07:30
Количество купленных туристических и гостиничных услуг в пересчете на одного путешественника минувшим летом сократилось. Туристы отказываются от краткосрочных поездок на праздники, стремясь сократить расходы. Дополнительным сдерживающим фактором выступает падение спроса на путешествия в южные регионы страны. Но за счет увеличения среднего чека совокупные расходы на туризм продолжают расти.
Количество покупок туристических услуг (агентства и сервисы бронирования) в июне—августе 2026 года на одного пользователя сократилось на 2,3% год к году, гостиничных — на 2,9%. Такие данные приводит «Сбер Индекс». Общее количество покупателей гостиничных услуг летом, по данным аналитиков, также сократилось на 2,9% год к году.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин замечает, что количество туристических поездок по России за январь—сентябрь 2026 года сократилось на 3–4% год к году. Это произошло за счет как общего снижения количества туристов, так и сокращения активности поездок, говорит он. В Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) говорят о снижении числа гостиничных бронирований на 8% за год.
Ранее туристы, по словам Сергея Ромашкина, совершали в среднем три поездки в год. Это длительный летний отдых, путешествие на новогодние праздники и короткая поездка, приуроченная к каким-либо праздничным выходным. Сейчас туристы, по мнению эксперта, отказываются в первую очередь от коротких поездок.
Основным фактором снижения туристической активности господин Ромашкин называет общее стремление сократить расходы. В «Островке» тоже связывают изменение потребительского поведения с более рациональным планированием расходов. Путешественники внимательнее выбирают направления и размещение, сравнивают предложения и оценивают соотношение цены и качества, замечают там.
Тенденция, впрочем, прослеживается в условиях роста среднего чека. Согласно подсчетам «Сбер Индекса», средняя стоимость купленных летом авиабилетов составила 22,1 тыс. руб., увеличившись год к году на 11,4%. Для туристических услуг аналогичный рост составил 11,6%, до 19,8 тыс. руб. Расходы на отели прибавили 10,4%, до 8,1 тыс. руб. Увеличение трат, впрочем, может объясняться сдержанным оживлением на рынке выездного туризма, расходы на который традиционно выше. В «Слетать.ру» говорят, что совокупное количество проданных туров по итогам лета выросло на 14,2% год к году. 85% объема продаж обеспечили зарубежные направления. Доля России в продажах сократилась с 25% до 15%.
Одновременно на рынке, вероятно, сказалось снижение туристического потока на юг страны. Согласно оценке «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в Южном федеральном округе количество гостиничных бронирований в мае—августе сократилось на 16% год к году. Аналитики напоминают, что южные регионы в этом году столкнулись с логистическими сложностями. Нестабильная работа аэропортов становилась причиной массовой отмены рейсов и ростом цен на билеты. На Северном Кавказе к этому добавились последствия весеннего наводнения, замечают в «Платформе ОФД».
Дополнительно сокращение количества бронирований на одного человека, по мнению директора АТАГ Александра Брагина, может быть связано с развитием пакетных решений у агрегаторов и интеграцией в них дополнительных услуг. Это позволяет заплатить за несколько сервисов в рамках одной трансакции.
Рост среднего чека, по словам управляющего директора «Сбер Индекса» Дарьи Шведовой, способствует совокупному росту расходов граждан на туристические услуги. Так, общие траты на отели летом увеличились на 3,1% год к году, на авиабилеты — на 17,5%, на услуги агентств и сервисов — на 17,7%, на железнодорожные билеты — на 21%.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 10