С новым учебным годом!

VIII Восточный экономический форум, что с 10 по 13 сентября проходит во Владивостоке, поднимает проблемы самые разные: от финансовой устойчивости регионов до школьного образования, от северного завоза до искусственного интеллекта, от экономического сотрудничества с Китаем до развития курортов российского Дальнего Востока. Для участников панельных дискуссий это возможность себя показать и многому научиться у коллег. Символично, что на этот раз ВЭФ предшествовал саммит БРИКС, где, как и на форуме, Россия обозначила свои экономические интересы в мире, очертив круг своих друзей, с которыми готова сотрудничать и делиться опытом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Учиться и делиться опытом есть экономический повод и у тех, кто не участвует в Восточном форуме. Резко подняв ставку в августе, ЦБ фактически простимулировал смену экономического поведения граждан, которые поняли, что в этой ситуации выгоднее сберегать, а не покупать. Поползли вверх ставки по банковским вкладам и кредитам. Инвесторы начали пересматривать свои стратегии на бирже. Следуя конъюнктуре, стали создаваться новые ПИФы. Даже метраж продаваемых квартир сжимается, как бы чувствуя финансовые возможности граждан. Желание сэкономить на зарубежном отдыхе может привести к новым открытиям — придаст стимул за меньшие деньги познакомиться с осенними пейзажами по ходу не авиа-, но автопутешествия по стране. При желании можно добраться и до красот Дальнего Востока.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин