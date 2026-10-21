Полимер и металл

Чтобы понять, о чем идет речь, стоит представить сам процесс. Металлический порошок — обычно сферические частицы фракцией 20–60 мкм — наносится тонким слоем на платформу, а лазер или электронный луч сплавляет его точно по контуру будущей детали. Затем платформа опускается, наносится новый слой, и цикл повторяется: изделие собирается слой за слоем, как если бы его лепили из микроскопических капель металла. Толщина слоя — примерно 20–100 мкм, то есть за один проход «добавляется» толщина человеческого волоса. Принципиальное отличие от традиционной механообработки в том, что деталь не вырезается из болванки, а выращивается из порошка. Наиболее распространенный метод такой печати — селективное лазерное сплавление (SLM), при котором лазер полностью расплавляет порошок в инертной атмосфере. После печати обязательна постобработка: удаление поддержек, термическая обработка для снятия напряжений, полировка или мехобработка поверхностей.