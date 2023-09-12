Ставки на повышение

Отсутствие значительных геополитических встрясок в августе сконцентрировало внимание финансового мира на риторике и действиях национальных регуляторов. По обе стороны Атлантики центробанки дали понять, что собираются жестко бороться с разогнавшейся еще после пандемии инфляцией. «Федеральная резервная система США не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости»,— заявил 25 августа на экономическом форуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл, пообещав, «если понадобится», поднять ставку снова. С марта 2022 года ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25–5,5%. Следующее заседание пройдет 19–20 сентября, рынок с двадцатипроцентной вероятностью прогнозирует тогда подъем ставки на 25 б. п.

Очередное заседание совета директоров ЦБ России пройдет 15 сентября. Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего роста ставки, выступая на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». И это после внепланового повышения 15 августа ставки до 12%.