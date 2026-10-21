Новак: Россия будет экспортировать только не востребованный в стране дизель
Россия будет экспортировать только то дизельное топливо, которое окажется невостребованным на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
Вице-премьер отметил, что мощностей нефтеперерабатывающих заводов у России больше, чем внутреннего потребления. «Естественно, что мы экспортировать будем только то, что не будет потребляться и востребовано на нашем внутреннем рынке,— сказал господин Новак.— И это те объемы, которые мы вот договорились поставлять на американский рынок и при необходимости на мировые рынки других стран».
Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что первый танкер с 40 тыс. т дизельного топлива готовится к отправке в США. В пункт назначения судно направится через два-три дня. По словам господина Новака, танкер выйдет из порта 22 октября, а за ним последуют еще несколько судов.
9 октября президенты России и США договорились о поставках дизельного топлива на американский рынок. Александр Новак уточнял, что в октябре Россия поставит на американский и мировой рынок более 300 тыс. т дизеля. До конца года объем экспорта может вырасти до 3-3,5 млн т в месяц.