Новак: Россия будет экспортировать только не востребованный в стране дизель

Вице-премьер отметил, что мощностей нефтеперерабатывающих заводов у России больше, чем внутреннего потребления. «Естественно, что мы экспортировать будем только то, что не будет потребляться и востребовано на нашем внутреннем рынке,— сказал господин Новак.— И это те объемы, которые мы вот договорились поставлять на американский рынок и при необходимости на мировые рынки других стран».