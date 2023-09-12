Трудности столичного съема

В Москве сдается на треть меньше квартир, чем год назад. Наниматели ищут самые дешевые варианты (в пределах 25 тыс. руб. в месяц), но число предлагаемого жилья в два раза меньше, чем желающих его снять. В сегменте комфорт-класса, напротив, предложение в три раза превышает спрос. Спроса на аренду комнат в столице практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году интерес арендаторов жилья массмаркета сконцентрирован на самых дешевых объектах. С зимы по середину лета, когда спрос не слишком активный, сохранялся баланс спроса и предложения. «Бюджетные объекты постепенно вымывались с рынка, но поступали новые и выбор был. Во второй половине июля и в августе самые доступные по цене лоты очень быстро разбирали, экспозиция не успевает ими пополняться — сформировался острый дефицит такого жилья»,— сетует заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

По данным компании, за прошедшие 12 месяцев предложение найма в столице сократилось на 31%, а в первые три недели августа — на 56%. При этом нижняя граница арендных ставок повысилась на 5 тыс. руб. Если в мае и июне в старых границах Москвы (исключая Зеленоград) наиболее экономичные лоты стоили 25 тыс. руб. в месяц и можно было выбирать, то к июлю вариантов почти не осталось. Сейчас в топ-5 самых дешевых предложений в старой Москве входят квартиры по 30–36 тыс. руб. Варианты по такой цене занимают только 6% в общем объеме предложения. Дешевле 25 тыс. руб. почти ничего нет (2,3% от экспозиции). Квартиры, попадающие в широкий диапазон 26–45 тыс. руб. в месяц,— самая многочисленная категория. На них приходится 42,4% предложения.

Квартиры комфорт-класса сейчас очень мало интересуют клиентов массового сегмента: предложение в три раза выше спроса. Арендаторы рассчитывают на дисконт от 10% и выше, но сделки проходят со стандартной скидкой в 5–10%.

Несмотря на потребность в недорогом жилье, снимать комнаты арендаторы не торопятся. С начала года количество объявлений о сдаче комнат выросло на 80%, но спроса на них нет. По словам Оксаны Поляковой, комнаты просто накапливаются в экспозиции. «Собственники сдают комнаты, чтобы повысить свой доход. Но это специфический формат: можно найти самые дешевые варианты, но квартирантов обычно очень придирчиво выбирают»,— рассуждает госпожа Полякова.

Активный сезон продлится весь сентябрь, но выбор квартир может стать шире. «На первичном и вторичном рынках сейчас оживление в связи с ужесточением условий ипотечного кредитования. Многие вкладывают в недвижимость для сбережения накоплений — часть приобретенных квартир перейдет в сегмент аренды, появится выбор»,— считает Оксана Полякова.

По данным «ЦИАН.Аналитики», рантье не стоит ждать многого. В постоянном соревновании доходности арендного жилья и банковских вкладов сейчас снова побеждают банковские вклады. На сегодняшний день средняя доходность от сдачи в аренду однокомнатной квартиры составляет 4,6% годовых. А средняя ставка вклада сроком от года в 2023-м — 7,3%. «Высокая цена недвижимости в столице не позволяет рантье рассчитывать на больший доход, чем от вложения средств в банковские депозиты. К тому же реальная доходность от сдачи в аренду ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов»,— напоминают эксперты «ЦИАН.Аналитики».

Екатерина Геращенко