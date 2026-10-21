Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США
Как прошла встреча
Встреча Путина и Уиткоффа была обстоятельной и откровенной, она продолжалась почти 3 часа.
Джаред Кушнер не смог прилететь по состоянию здоровья, но с ним была организована видеосвязь.
Это уже девятый контакт Путина с американскими спецпредставителями, что служит полезным дополнением к телефонным разговорам Путина и Трампа.
Украинский конфликт
Тема Украины была центральной на встрече Путина с Уиткоффом.
Путин и Уиткофф конкретно обсуждали тему возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия—США—Украина. Россия готова возобновить переговоры в 10-х числах ноября.
Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби.
Главная тема переговоров для Москвы — выстраивание системы безопасности после окончания конфликта.
Дело идет к завершению украинского конфликта.
Путин рассказал Уиткоффу, что ВС РФ эффективно уничтожают объекты ВПК Украины.
Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию в зоне СВО, где стратегическая инициатива полностью у российских войск.
Путин попросил Уиткоффа передать признательность Мелании Трамп за усилия в гуманитарной сфере, в частности в разрешении ситуации в Алешках.
Уиткофф проинформировал Путина о сути переговоров в Осло и отметил «новые подходы» в подходах Киева и ЕС. Однако полезного в них было не так уж много, отметил он.
Отношения с США, Китаем и ситуация на Ближнем Востоке
Путин высказал Уиткоффу заинтересованность в продолжении совместной работы с США.
Путин и Уиткофф обсудили совместные масштабные экономические проекты РФ и США, которые открывают большие перспективы сотрудничества.
Путин и Уиткофф подчеркнули, что «дизельная сделка» будет способствовать стабилизации на мировом топливном рынке.
Китай готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си, при благоприятном стечении обстоятельств ее впишут в программу.
Идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина не отвергает ни одна из сторон.
Путин и Уиткофф обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, вокруг Ирана. Путин подчеркнул, что с Тегераном можно и нужно договариваться.