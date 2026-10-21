Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

Тема Украины была центральной на встрече Путина с Уиткоффом.

Путин и Уиткофф конкретно обсуждали тему возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия—США—Украина. Россия готова возобновить переговоры в 10-х числах ноября.

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби.

Главная тема переговоров для Москвы — выстраивание системы безопасности после окончания конфликта.

Дело идет к завершению украинского конфликта.

Путин рассказал Уиткоффу, что ВС РФ эффективно уничтожают объекты ВПК Украины.

Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию в зоне СВО, где стратегическая инициатива полностью у российских войск.

Путин попросил Уиткоффа передать признательность Мелании Трамп за усилия в гуманитарной сфере, в частности в разрешении ситуации в Алешках.