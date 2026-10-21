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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
МирПереговоры

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

Ушаков считает, что российско-украинский конфликт движется к завершению
Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с журналистами раскрыл подробности встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. По его словам, главной темой трехчасовой встречи стали Украина и вопросы безопасности после окончания конфликта. Стороны обсудили новые предложения по урегулированию Киева и ЕС в Осло, а также большие перспективы сотрудничества России и США. Высказывания Юрия Ушакова — в подборке «Ъ».
Помощник президента России Юрий Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Как прошла встреча

  • Встреча Путина и Уиткоффа была обстоятельной и откровенной, она продолжалась почти 3 часа.

  • Джаред Кушнер не смог прилететь по состоянию здоровья, но с ним была организована видеосвязь.

  • Это уже девятый контакт Путина с американскими спецпредставителями, что служит полезным дополнением к телефонным разговорам Путина и Трампа.

Украинский конфликт

  • Тема Украины была центральной на встрече Путина с Уиткоффом.

  • Путин и Уиткофф конкретно обсуждали тему возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия—США—Украина. Россия готова возобновить переговоры в 10-х числах ноября.

  • Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби.

  • Главная тема переговоров для Москвы — выстраивание системы безопасности после окончания конфликта.

  • Дело идет к завершению украинского конфликта.

  • Путин рассказал Уиткоффу, что ВС РФ эффективно уничтожают объекты ВПК Украины.

  • Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию в зоне СВО, где стратегическая инициатива полностью у российских войск.

  • Путин попросил Уиткоффа передать признательность Мелании Трамп за усилия в гуманитарной сфере, в частности в разрешении ситуации в Алешках.

  • Уиткофф проинформировал Путина о сути переговоров в Осло и отметил «новые подходы» в подходах Киева и ЕС. Однако полезного в них было не так уж много, отметил он.

Отношения с США, Китаем и ситуация на Ближнем Востоке

  • Путин высказал Уиткоффу заинтересованность в продолжении совместной работы с США.

  • Путин и Уиткофф обсудили совместные масштабные экономические проекты РФ и США, которые открывают большие перспективы сотрудничества.

  • Путин и Уиткофф подчеркнули, что «дизельная сделка» будет способствовать стабилизации на мировом топливном рынке.

  • Китай готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си, при благоприятном стечении обстоятельств ее впишут в программу.

  • Идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина не отвергает ни одна из сторон.

  • Путин и Уиткофф обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, вокруг Ирана. Путин подчеркнул, что с Тегераном можно и нужно договариваться.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».

Переговоры Путина и Уиткоффа
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Авторы

  • Анна Токарева
    Анна Токарева
    руководитель группы выпуска