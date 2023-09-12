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Коммерсантъ FM
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Перелет на Восток

Сколько стоит отпуск на берегах Охотского и Баренцева морей

Несмотря на постепенное восстановление интереса российских туристов к выездным направлениям, поток путешественников в регионы Дальнего Востока продолжает устойчиво расти. Сейчас расширению туризма в этом регионе способствуют гости из азиатских стран. «Деньги» выяснили, какие места чаще всего интересуют путешественников на Дальнем Востоке и во сколько такие поездки обходятся.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Востребованность Дальнего Востока как туристического направления растет: туристический поток в макрорегион в первом полугодии год к году вырос на 37%, до 2,7 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. Позитивная динамика видна и по числу гостей отелей. За первое полугодие в гостиницах Дальнего Востока суммарно остановились 1,62 млн человек. Это на 29,8% выше значения за аналогичный период прошлого года. Темп роста превосходит среднероссийский: по данным Росстата, общее число гостей, остановившихся в отелях страны, в первом полугодии выросло на 14,6% год к году, до 35,05 млн человек.

Самый востребованный у туристов регион Дальнего Востока — Приморье. Поток в него за первое полугодие, по данным Росстата, достиг почти 824 тыс. человек, более чем вдвое превысив показатель прошлого года. Растущий турпоток связан с началом возвращения в Россию китайских туристов и возможностями самого региона. Сейчас здесь развиваются не только привычный для всего Дальнего Востока экскурсионный и деловой туризм, но и пляжный отдых. В Хасанском районе Приморья в перспективе планируется строительство одного из новых круглогодичных морских курортов федерального значения.

По подсчетам «Яндекс.Путешествий», перелет во Владивосток туда и обратно из других городов России на предстоящую осень стоит в среднем 27,4 тыс. руб. За год этот показатель не изменился. А вот цена средней забронированной ночи на сентябрь выросла на 10%, до 5,7 тыс. руб., подсчитали в Ostrovok.ru. Места в курортных отелях в выходные могут стоить дороже. Например, номер в гостинице «Теплое море» в Хасанском районе на выходные 15–17 сентября можно было забронировать на сайте за 18,9 тыс. руб. на двоих.

В Хабаровском крае количество путешественников также растет. За первое полугодие, по данным Росстата, турпоток год к году вырос почти на треть, до 424,2 тыс. человек. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в конце августа заявлял, что мастер-план предусматривает увеличение турпотока в регион до 2,2 млн. По данным «Яндекс.Путешествий», средняя цена перелета в Хабаровск и обратно из городов России осенью составляет 26,7 тыс. руб., что на 5% дороже, чем годом ранее. Ночь в отеле региона, по подсчетам Ostrovok.ru, стоит в среднем 3,8 тыс. руб.— на 23% больше, чем год назад.

Средняя цена перелетов по популярным у россиян зарубежным турнаправлениям*

Страна Доля направления в структуре продаж (%) Средняя цена билетов туда-обратно (тыс. руб.) Средняя продолжительность поездки (дней)
Турция 5,19 35,34 11
Армения 2,4 25,22 8
Узбекистан 2,14 28,77 12
Казахстан 1,56 30,03 8
Азербайджан 1,53 30,1 10
Таиланд 1,5 65,01 16
ОАЭ 1,2 57,2 10
Израиль 0,91 56,12 13
Китай 0,77 57,93 10
Киргизия 0,74 24,6 12

Источник: «Яндекс.Путешествия».

*Осень 2023 года.

Ночь на Камчатке, по данным Ostrovok.ru, в сентябре обходится туристам в среднем в 5 тыс. руб., это на 14% дороже, чем в прошлом году. Перелет туда за год подорожал на 5%, до 28,4 тыс. руб. По статистике, турпоток в регион сохраняет позитивную динамику. Но вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин полагает, что интерес к Камчатке у туристов в этом году ниже прошлогоднего примерно на 12%. Эксперт связывает это с высокой динамикой роста, наблюдавшейся последние несколько лет. «Число потенциальных туристов, интересующихся Камчаткой, ограниченно: это люди, которые любят активный отдых и могут позволить себе потратить 50–200 тыс. руб. на человека»,— рассуждает он. Многие путешественники из этой группы уже успели посетить суровый край вулканов и горячих источников в предыдущие два года. Регулярно, по мнению господина Ромашкина, в регион мало кто готов ездить.

В лучшем положении в этом смысле оказывается Сахалин, где точкой притяжения для гостей из близлежащих регионов постепенно становится расположенный в Южно-Сахалинске курорт «Горный воздух». Горнолыжный сезон в регионе, правда, начнется чуть позже: традиционно он длится с декабря по апрель. Сейчас размещение на Сахалине, по оценкам Ostrovok.ru, стоит в среднем 4,9 тыс. руб. за ночь. За год цена подросла на 10%. Перелет туда и обратно, по подсчетам «Яндекс.Путешествий», обходится в среднем в 25 тыс. руб., на 5% больше, чем год назад.

Александра Мерцалова

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