Ушаков: переговоры США, Украины и России могут пройти в Абу-Даби

Сегодня Владимир Путин на переговорах со Стивом Уиткоффом обсуждал в том числе возможность возобновить трехсторонние переговоры по Украине. В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда таких встреч в Абу-Даби и Женеве. Последний раз стороны собирались 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся.