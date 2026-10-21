Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Ушаков: переговоры США, Украины и России могут пройти в Абу-Даби

Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Такой вариант обсуждался на встрече Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.
«Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

Читать далее
Сегодня Владимир Путин на переговорах со Стивом Уиткоффом обсуждал в том числе возможность возобновить трехсторонние переговоры по Украине. В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда таких встреч в Абу-Даби и Женеве. Последний раз стороны собирались 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».

Переговоры Путина и Уиткоффа
Читать далее
Украина. Отношения с Россией
Абу-Даби
Последние новости о военной операции на Украине
СССР

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент