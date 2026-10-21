Ушаков: переговоры США, Украины и России могут пройти в Абу-Даби
Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Такой вариант обсуждался на встрече Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.
«Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября»,— сказал господин Ушаков журналистам.
Сегодня Владимир Путин на переговорах со Стивом Уиткоффом обсуждал в том числе возможность возобновить трехсторонние переговоры по Украине. В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда таких встреч в Абу-Даби и Женеве. Последний раз стороны собирались 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся.