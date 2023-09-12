В отпуск за золотом осени

Наступившее межсезонье — удачное время для поездок, цель которых насладиться живописными осенними пейзажами. Маршруты поездок при этом можно составить не только по ставшей осенней классикой Японии, но и сделать выбор в пользу поездки в Европу или российские регионы. «Деньги» выяснили, во сколько туристам обойдется тематическое осеннее путешествие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Осень на туристическом рынке — традиционно период межсезонья. Большинство летних программ уже завершено, а до зимних еще остается время. Путешественники нередко рассматривают период сентября—октября как хорошее время для экскурсионных поездок, не предполагающих пляжный или горнолыжный отдых. Тем более что наслаждение осенними пейзажами вполне может стать главной целью путешествия.

В наступившем осеннем сезоне туристическая активность едва ли будет снижена: постепенное смягчение пандемийных и геополитических ограничений позволяет проще планировать путешествия. Это хорошо видно по восстановлению числа зарубежных поездок. Так, по данным «Яндекс.Путешествий», доля заграничных направлений в структуре продаж авиабилетов на сентябрь—ноябрь за год выросла с 20% до 25%, внутренних — снизилась с 80% до 75%. Хорошую динамику выездным рынкам обеспечивают преимущественно страны дальнего зарубежья, доля которых в структуре продаж, по данным «Яндекс.Путешествий», за год выросла с 12% до 16%.

Азиатская классика

В Японии национальная традиция любования сменой сезонов и красками осени в сентябре—октябре носит название момидзи. Наряду с весенним цветением сакуры она давно стала туристическим брендом не только внутри страны, но и за ее пределами. И российским путешественникам, вероятно, об этом хорошо известно. По крайней мере, по данным Ostrovok.ru, Япония в этом году вошла в список наиболее востребованных направлений на осень по числу гостиничных бронирований, в то время как в прошлом году в страну почти не ездили из-за ковидных и иных ограничений. За одну ночь в японской гостинице соотечественники, по данным сервиса, платят около 8 тыс. руб.

Прямого авиасообщения у России с Японией нет, так что из Москвы путешественники в основном добираются на авиарейсах с пересадками. Наиболее доступный билет на 1–8 октября в поисковой выдаче Aviasales в начале сентября стоил 78,3 тыс. руб. и предполагал стыковки в Китае. Альтернативный вариант — забронировать организованный тур. На сайте Corona Travel осенний тур на красные клены в Японию на 15–23 октября стоил $3,1–3,9 тыс. на человека в зависимости от типа размещения. Путешествие предполагает посещение Токио, Камакуры, Киото, Нары и Никко. В программу включены перелет, проживание и пять экскурсий по программе.

Альтернативный вариант — посещение Южной Кореи, где в октябре—ноябре также принято любоваться осенней сменой сезонов. Тематический тур в страну на период 3–10 ноября у туроператора China Travel в начале сентября стоил $1,8–2,2 тыс. на человека без учета стоимости перелета. Самый бюджетный перелет под эти даты в поисковой выдаче Aviasales — 57,6 тыс. руб., предполагает стыковку в Китае. Осенний тур по Южной Корее включает посещение Сеула, Сокчхо, Каннына и других локаций.

Туристы, которые не готовы летать за рубеж, могут подобрать осенние туры в этом регионе и на территории России. Например, на ресурсе YouTravel.me авторское путешествие «Золотая осень в Приморье» на 7–15 октября стоит 110 тыс. руб. на человека, без учета стоимости перелета, на который потребуется еще около 25–30 тыс. руб. Путешествие предполагает посещение Владивостока, окрестностей, полуострова Гамова, различных мысов и бухт, прогулку на яхте.

Средняя цена перелетов по популярным у россиян зарубежным турнаправлениям* Выйти из полноэкранного режима Страна Доля направления в структуре продаж (%) Средняя цена билетов туда-обратно (тыс. руб.) Средняя продолжительность поездки (дней) Турция 5,19 35,34 11 Армения 2,4 25,22 8 Узбекистан 2,14 28,77 12 Казахстан 1,56 30,03 8 Азербайджан 1,53 30,1 10 Таиланд 1,5 65,01 16 ОАЭ 1,2 57,2 10 Израиль 0,91 56,12 13 Китай 0,77 57,93 10 Киргизия 0,74 24,6 12 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс.Путешествия». *Осень 2023 года.

Зарубежные ценности

Красивые осенние маршруты вполне можно составить не только по азиатским, но и по европейским странам. Тем более что последние, несмотря на существующие визовые и логистические ограничения, продолжают пользоваться устойчивым интересом российских туристов. Так, Италия, согласно оценке Ostrovok.ru, замыкает тройку наиболее востребованных зарубежных направлений, несмотря на то что одна ночь в стране сейчас обходится россиянам почти в полтора раза дороже, чем годом ранее,— 12,1 тыс. руб. Для любования осенними пейзажами собравшимся в страну туристам в Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее советовали делать выбор в пользу альпийского региона — Пьемонта. Добраться в расположенный неподалеку Милан из Москвы можно только с пересадками. Самый бюджетный вариант комбинированного перелета на 2–11 ноября в поисковой выдаче в сентябре стоил 34,7 тыс. руб., предполагая стыковку в Ереване.

Осень в южной Европе — время не только тематических пейзажей, но и фестивалей молодого вина. Один из наиболее известных среди них для наших соотечественников — праздник Божоле Нуво во Франции — традиционно проходит во второй половине ноября. Франция, судя по гостиничным бронированиям, остается в списке наиболее востребованных дестинаций российских туристов. Самый доступный перелет в Париж на период 11–18 ноября в начале сентября стоил 44,9 тыс. руб., предполагая несколько стыковок. На размещение во Франции российские путешественники в среднем тратят 19,5 тыс. руб. за ночь.

Собравшиеся во Францию путешественники заодно могут посмотреть граничащий с ней испанский регион Арагон. Любоваться здесь осенними пейзажами в АТОР ранее советовали в национальном парке Ордеса и Монте-Пердидо. Наиболее доступный перелет в Барселону из Москвы на 11–18 ноября в начале сентября стоил 43,4 тыс. руб.

Недооцененным в качестве осенних направлений, вероятно, можно считать потенциал стран постсоветского пространства, в последние два года набирающих все большую популярность для поездок выходного дня. Например, в «Яндекс.Путешествиях» обратили внимание, что доля Азербайджана в структуре продаж авиабилетов за рубеж на сентябрь—октябрь за год выросла в три раза. Вероятно, это объясняется снятием пандемийных ограничений, наличием прямых перелетов и сравнительно доступными тарифами — перелет в Баку и обратно в среднем обходится россиянам в 30,1 тыс. руб. Хотя для поиска горных осенних пейзажей, вероятно, более удачным выбором окажется Киргизия, на билеты в которую туристы тратят в среднем 24,6 тыс. руб. Альтернативный вариант — путешествие в Узбекистан или Таджикистан, также демонстрирующие в последние годы уверенный рост спроса.

Внутренний выбор

Бюджетный, но не менее интересный, чем поездки за рубеж, вариант полюбоваться золотой осенью — поездка по живописным местам России. Подобные маршруты пользуются растущей популярностью. По данным «МТС Travel» и Bronevik, число гостиничных бронирований внутри страны на сентябрь—ноябрь выросло на 21% к прошлому году. В среднем путешественники тратят на одну ночь 6,1 тыс. руб. против 5,9 тыс. руб. годом ранее.

Помимо привычных Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, встречать осень туристы, по подсчетам «МТС Travel» и Bronevik, чаще всего планируют в Татарстане и Калининградской области. Последний регион демонстрирует хорошие темпы прироста спроса в течение всего года, и сентябрь—ноябрь, вероятно, не станут исключением. Например, в OneTwoTrip отмечают, что количество бронирований авиаперелетов в Калининград на этот период выросло на 50% относительно аналогичного периода прошлого года. В среднем на билет в одну сторону путешественники тратят 6,2 тыс. руб. Удачный выбор на осенних выходных в Калининграде — классическая программа с посещением самой региональной столицы, Светлогорска, Зеленоградска и расположенной неподалеку Куршской косы.

Осенней классикой в России постепенно становятся путешествия в регионы Северного Кавказа. Маршруты в большинство локаций чаще всего предполагают перелет в Минеральные Воды. По данным OneTwoTrip, билет в одну сторону на предстоящую осень туристам обходится в среднем в 5,8 тыс. руб. Отсюда приехавшие за осенними впечатлениями туристы могут отправиться в курортные поселки Домбай, Архыз или посетить Приэльбрусье. В числе наиболее востребованных направлений последние три года также остается Дагестан. В OneTwoTrip замечают, что перелет в Махачкалу сейчас обходится туристам в 4,9 тыс. руб. за билет в одну сторону, а спрос на направление за год вырос на 24%. За ночь в дагестанских средствах размещения туристы в среднем платят 4,1 тыс. руб., на 14% больше, чем годом ранее, подсчитали в Ostrovok.ru.

Александра Мерцалова