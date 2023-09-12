Ударили автопробегом

В этом году на фоне роста цен на отдых за рубежом и ограничений авиаперелетов в Крым существенно выросло число желающих путешествовать по стране на авто. Какие направления стали хитом нынешнего сезона, как готовиться к продолжительной поездке на колесах, выясняли «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Автомобильные путешествия превращаются едва ли не в самый массовый вид туризма в России, свидетельствуют данные социологических опросов. Судя по исследованию сервиса продаж автомобилей «СберАвто», большинство российских граждан (77%) хотя бы раз путешествовали на своем автомобиле и 42% планировали подобную поездку в текущем, 2023 году. По словам генерального директора «СберАвто» Ильи Федорченко, в прошлом году, согласно опросу, доля желающих путешествовать на автомобиле была почти вдвое меньше — на уровне 26%.

То, что большинство водителей (60%) были готовы отправиться этим летом в автомобильное путешествие, выяснили и аналитики сервиса «Авито Авто», причем 82% респондентов планировали отравиться в путешествие с семьей или партнером, 12% — с друзьями, 6% — одни. В Российском союзе туриндустрии подсчитали, что потенциальное число автотуристов в России достигло беспрецедентных 42 млн человек. Согласно опросу «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), две трети россиян путешествовали на автомобиле в прошлом году, и 79% заявили, что готовы повторить свое путешествие и в этом.

Туризм в новой реальности

Главный фактор, подстегивающий развитие автомобильного туризма,— закрытие и подорожание большинства заграничных туристических направлений. Дальняя поездка на машине с учетом всех расходов зачастую может обойтись существенно дешевле поездок на других видах транспорта. По данным «Открытия Авто», две трети автомобильных путешественников укладываются в бюджет поездки на семью из трех-четырех человек в сумме до 50 тыс. руб.

Путешествие на автомобиле дает большую свободу выбора мест для посещений и отдыха. «В высокий сезон автотуризм зачастую единственная альтернатива, билеты могут оказаться не просто дорогими, а недоступными,— считает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования отелей и квартир "Твил".— Еще один нюанс — закрытие многих аэропортов. Оптимальный способ добраться на некоторые курорты Крыма сейчас — только автомобиль. А ведь Крым — это то место, где отдых с 2022 года практически не подорожал. При этом автотуризм делает доступными места, "куда не ходят поезда" и другой общественный транспорт. Добраться до каких-нибудь затерянных шхер в Карелии гораздо интереснее на своем авто, чем на автобусе, который ходит туда раз в сутки».

Как правильно подготовиться к путешествию на авто При путешествии на авто настоятельно советую заранее спланировать необходимое количество остановок, забронировать отели на сайтах онлайн-бронирования. Не лишним будет иметь с собой комплект одеял и подушек на случай, если придется заночевать в автомобиле. По пути следования можно составить список мест для обедов и перекусов. К выбору места для еды стоит подойти ответственно — каким бы манящим запахом ни привлекала дорожная забегаловка, лучше заранее прочитать хоть пару отзывов о качестве еды там. В любом случае советую иметь с собой лекарства, которые помогают облегчить состояние в случае пищевого отравления. Для тех, кто не готов рисковать, лучше запастись продуктами, которыми можно перекусить во время поездки — фрукты и овощи стоит заранее помыть и нарезать, орехи и сладости разложить по маленьким пакетикам, чтобы каждый мог персонально их использовать. Вяленое мясо, хлеб и сыр — это то, что поможет надолго утолить голод. Перед отправлением в путешествие на машине новичку важно учесть несколько вещей. Прежде всего, обязательно проверьте состояние вашего автомобиля и пройдите технический осмотр. Убедитесь, что все системы работают исправно и у вас достаточно топлива. Также изучите маршрут на наличие заправок и мастерских (не забудьте о запасных ключах от автомобиля и запасных колесах). Если вы выбираете направление, где могут быть перебои со связью или доступом в интернет, советую использовать бумажную карту и заранее нанести на нее точки нужных объектов. Учтите расстояния, дорожные условия и время, которое вы готовы потратить на поездку. Имейте в виду, что дорога может занять больше времени, чем вы ожидали. Будьте готовыми к непредвиденным ситуациям. Возможно, вам придется столкнуться с пробками, плохими дорогами или даже аварией. Подготовьтесь к этому заранее, имея при себе аптечку первой помощи, контакты аварийной службы и телефон для связи. Убедитесь, что в автомобиле есть вода и еда на случай, если придется ехать дольше, чем планировалось. Что касается необходимых вещей, обязательно возьмите с собой документы, включая водительское удостоверение, страховку и паспорт авто. Позаботьтесь и о личных документах — страховом полисе, паспортах и копии всего этого. В целом путешествие на автомобиле может быть увлекательным и незабываемым опытом. Вы сможете создать авторский маршрут, изведать те места, которые выберете, и двигаться в том темпе, который комфортен именно вам. Для того чтобы составить комфортный маршрут, следует сначала составить список всех пожеланий каждого участника автопутешествия. Далее важно распределить нагрузку на водителя — один человек будет всегда за рулем или будет сменяющий, сколько часов каждый день водитель готов проводить за рулем и сколько часов пассажиры готовы сидеть в авто. Так у вас получится составить график — езда, время на обед, время на остановки для отдыха и время на остановки для приключений! Ориентируясь на этот график, уже можно более подробно расписывать, где вы будете останавливаться для ночлега, где для обеда, а где для экскурсии или прогулки. Советуем почитать блоги опытных автопутешественников — там можно найти уже проверенные маршруты, варианты для ночлегов, обедов и практические советы. Но помните, что безопасность всегда должна быть на первом месте. Будьте внимательны на дороге, соблюдайте правила и наслаждайтесь своим приключением! Дмитрий Костанжа, генеральный директор онлайн-сервиса бронирования гостиниц «Едем в гости.ру»

У автопутешествий есть и свои минусы. Главный из них — недостаточный комфорт преодоления больших расстояний, когда путешественникам по многу часов приходится проводить, не выходя из автомобиля. «Путешествия на автомобиле — отличный способ исследовать новые места и ощутить свободу передвижения. Такой вид туризма подойдет людям, которые любят независимость, гибкость в планировании и желают увидеть больше, чем предлагают туристические маршруты. Однако такой вид отдыха не для всех комфортен»,— предупреждает генеральный директор онлайн-сервиса бронирования гостиниц «Едем в гости.ру» Дмитрий Костанжа.

Дайте авто побольше

Вместе с ростом числа автопутешественников направления поездок становятся все более разнообразными. «Автотуризм по-прежнему наиболее развит в южной части страны,— комментирует генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.— Это Северный Кавказ, Краснодарский край, Крым, где хороший климат, горы, море, много природных достопримечательностей. Также это направление отличается небольшими расстояниями между населенными пунктами, здесь развита инфраструктура — достаточно АЗС, отелей и прочих важных для поездки объектов».

По данным «СберАвто», в этом году 43% опрошенных планировали на авто съездить на юг страны, 18% — в столицу и города-миллионники, 7% — в природные и заповедные места страны — на Алтай, в Карелию, на Байкал, и такое же количество автолюбителей (7%) хотели отправиться в путешествие по городам Золотого кольца, а 4% — в горы.

Что тормозит развитие автомобильных путешествий в России Важность для автомобильного туризма состояния дорожной и туристической инфраструктуры России сейчас сложно оценить однозначно. Наибольшую готовность к приему автотуристов демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и ведущие к ним дороги, курорты Кавказских Минеральных Вод и трассы на востребованных направлениях: М11 (Москва — Санкт-Петербург), М4 (Москва — Новороссийск) и М12 (участок от Москвы до Казани). Инфраструктура в этих местах соответствует современным стандартам безопасности: в наличии развитые сети заправочных станций и транспортных узлов, а также современные гостиничные комплексы. Все это обеспечивает комфортное передвижение на любых видах автотранспорта, от легковых автомобилей до туристических автобусов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создание новых и реставрация существующих автомагистралей также способствуют улучшению доступности регионов и развитию автотуризма. По данным Росстата, в конце 2022 года доля дорог в России, отвечающих нормативным требованиям, выросла на 14,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013-го и составила 50,6%. Работы по улучшению трасс продолжаются. По июльским данным Минтранса РФ, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реконструируется более 320 дорог (1,8 тыс. км дорожного полотна), ведущих к различным достопримечательностям. Это повысит доступность и привлекательность новых маршрутов. Однако на пути развития автотуризма присутствуют и определенные сложности. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ощущаются острая перегруженность городских магистралей и нехватка парковочных мест в популярных у путешественников местах. Возможно, ситуацию удалось бы решить постройкой дополнительных подземных и надземных парковок вблизи туристических объектов и центральных районов городов. Одной из ключевых проблем востребованных направлений является недостаточная пропускная способность дорог. Решить проблему помогло бы продолжение инвестиций в расширение и совершенствование дорожных сетей, включая строительство вспомогательных трасс, которые разгрузят основные и дадут возможность путешественникам делать остановки для отдыха. Кроме того, наблюдается большая диспропорция в развитии разных регионов. Благополучная инфраструктура сосредоточена преимущественно в крупных городах и районах, связанных с востребованными у жителей столицы направлениями. В отдаленных северных и восточных туристических регионах, которые только набирают популярность (Архангельской области, республике Карелия, Алтайском крае и других), несмотря на значительные улучшения качества дорожных покрытий в рамках национальных проектов, сохраняются проблемы. Недостаток или отсутствие современных гостиничных комплексов, неравномерное размещение объектов инфраструктуры, а также ограниченная доступность оборудованных остановочных пунктов и заправочных станций создают неудобства для путешественников. Необходимо создавать на дорогах дополнительные пункты АЗС и питания, а также места для отдыха. Решить вопрос помог бы запуск программы поддержки и стимулирования малого бизнеса, связанного с автомобильным туризмом. В рамках программы следует предусмотреть предоставление грантов и льгот для малых предприятий, которые занимаются арендой машин, гостиничным, ресторанным и другими видами бизнеса. Есть и дополнительные факторы, ограничивающие развитие автомобильного туризма. Прежде всего это недостаточная осведомленность потенциальных путешественников о туристическом потенциале наших регионов. Стоит продолжить продвигать уже существующие, создавать новые привлекательные, информативные и безопасные маршруты. Также важно продолжать развивать систему онлайн-сервисов для автотуристов: интерактивные карты, мобильные приложения, информационные платформы, системы онлайн-бронирования гостиниц для удобства путешественников на автомобилях. Это позволит туристам оперативно получать услуги и необходимые сведения о дорожной обстановке, местах для остановок, достопримечательностях и прочую важную информацию. Максим Картошин, руководитель транспортной службы пассажирской компании «БизнесБас»

«Для длительных автомобильных путешествий наиболее удачным выбором станут кроссоверы и внедорожники. Повышенная проходимость, прекрасная управляемость, маневренность обеспечат безопасность и комфорт на дороге»,— советует управляющий партнер туристической компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова. Минивэны, на ее взгляд, также подойдут для дальних поездок всей семьей: большое число мест, просторный салон и пространство для хранения габаритного багажа сделают путешествие более приятным. Такие автомобили имеют системы противобуксовочной стабилизации, антиблокировочных тормозов, контроль мертвых зон. Удобные и регулируемые сиденья также скрасят впечатление от путешествия.

«При выборе автомобиля для длительных путешествий необходимо учитывать несколько факторов,— размышляет директор по развитию автотехцентра "КарданБаланс" Александр Приходько.— Первый. Автомобиль должен иметь достаточно пространства для пассажиров и багажа. Второй. Важно обратить внимание на оснащение автомобиля. Кондиционер и отличная система шумо- и звукоизоляции сделают путешествие более комфортным. О последнем чаще всего нужно позаботиться дополнительно. По умолчанию хорошая шумоизоляция доступна только в машинах премиум-сегмента. Третий. Безопасность: продлить срок службы подвески и укрепить ходовую конструкцию машины поможет замена резиновых втулок подвески на втулки из полиуретана. В случае выездов на бездорожье уберечь двигатель от повреждений можно с помощью установки защиты картера».

Автомобили дорожают и стареют

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ViewStock / Getty Images Фото: ViewStock / Getty Images

Развитие автотуризма сдерживает непростая ситуация на авторынке. Из-за роста цен и санкционного давления продажи новых машин сжались, автопарк стареет. Не выровнялась и ситуация с поставкой автозапчастей.

«Ситуация с запчастями улучшилась, однако все еще возникают перебои — поставки сложных узлов могут занимать от 60 дней до полугода»,— констатирует Анна Уткина, директор по коммуникациям автодилеров «Автодом» и «Автоспеццентр». Цена деталей, по ее словам, зависит от курсов валют и с начала 2022 года выросла вдвое. На ее взгляд, учитывая рост курса основных мировых валют к рублю, пока не предвидится снижения цен комплектующих. «Подобные изменения на рынке могут негативно сказаться на развитии автотуризма в России, поскольку цены на автомобили растут, а ремонт становится дороже»,— сетует эксперт.

Автотуристы в России страдают от недостаточного развития инфраструктуры. Дороги, отели, кафе и другие объекты в стране строят, но их до сих пор недостаточно для массовых комфортных поездок. Весной этого года президент поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автотуризма. 29 августа пресс-служба Минэкономики сообщила, что такая концепция готова. «Основная проблема, с которой сталкиваются и автопутешественники, и автотуристы — устаревшая транспортная сеть в большинстве регионов,— подчеркивает Вадим Жуков, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления.— Большинство автомобильных трасс в России имеет по одной полосе в каждом направлении, поэтому транспортные средства тащатся по этим дорогам в бесконечной веренице, особенно в преддверии выходных и праздничных дней. Усложняют ситуацию многочисленные локальные ремонты. Скоростные магистрали, по которым можно ехать несколько часов со скоростью 110–120 км/ч, существуют только на направлениях Москва—Санкт-Петербург и Москва—Краснодар. Строится трасса М12 Москва—Казань. А все остальное — напряженный путь, на который можно потратить значимую часть отпуска».

Специалисты указывают на важность государственного участия как минимум в планировании важных для автотуристов объектов. «Известно, что наиболее прибыльными элементами придорожной инфраструктуры являются автозаправочные станции. К ним и следует пристраивать мотели, кафе и магазины, где автотуристы будут иметь возможность не только поесть и заправить автомобиль, но и принять душ, полноценно отдохнуть и постирать одежду»,— убежден Вадим Жуков.

Подготовить не только автомобиль

При подготовке к путешествиям автотуристы, как и прежде, главное внимание уделяют самому автомобилю. По опросу «Авито Авто», перед длительным путешествием полный технический осмотр осуществляют 35% респондентов. «Перед дальней поездкой в жаркое время года обратите внимание на горюче-смазочные материалы,— советует Дмитрий Матвеев.— В долгую поездку нельзя ехать на "старом" масле. Посмотрите также на тормозную жидкость, когда она менялась в последний раз, на жидкость в системе охлаждения: желательно поменять ее, если она до этого не менялась три-четыре года. Хорошо бы аккуратно помыть и радиаторы, лучше всего это делать у профессионалов, есть специальные химические жидкости, которыми радиатор можно обработать. Также желательно продуть масляные радиаторы, кондиционера».

«В длительных поездках потребуется дополнительное оснащение: запасное колесо и инструменты для самостоятельной смены колес, домкрат, набор инструментов (плоская и крестовая отвертки, пассатижи и бокорезы, молоток и др.),— советуют специалисты "Авито Авто".— В путешествии может понадобиться канистра бензина и моторное масло, жидкость для омывателя. В случае, если предполагается поездка в места с ограниченным доступом к привычному комфорту, или не запланировано место для ночлега, стоит с собой взять портативный холодильник, дождевик, спальный мешок и подушку».

Значимый элемент успеха — правильное планирование маршрута.

«Важно уточнить количество АЗС на маршруте: для некоторых направлений может пригодиться запасная канистра бензина,— советует Илья Федорченко.— И вообще, нужно быть готовым к тому, что что-то может пойти не по плану. Помимо онлайн-навигатора рекомендуется загрузить офлайн-карту в смартфон или взять ее с собой в бумажном виде. Не стоит забывать и про внешний аккумулятор, который позволит сохранить заряды смартфонов всех путешественников».

Еще очень важно рассчитать свои силы во время длительного автомобильного выезда. Опытные путешественники говорят, что пробег поездки в день не должен быть больше 500–750 км. «Особенно начинающим путешественникам лучше всего планировать маршрут таким образом, чтобы дневной пробег поездки не превышал 500 км — это снизит риск чрезмерной усталости за рулем»,— говорит Илья Федорченко. Надо отводить время на плановые остановки, во время которых можно отдохнуть, перекусить и восстановить уровень внимания. Следует делать перерывы каждые четыре-пять часов. Законодательство требует, чтобы водители-профессионалы делали перерыв продолжительностью 45 минут каждые четыре с половиной часа в пути, поэтому и непрофессиональные водители также могут руководствоваться этим правилом.

«Рассчитывайте на свои силы — сколько реально вы готовы проехать без усталости и опасности для других водителей,— говорит бизнес-тренер и заядлый автопутешественник Александра Хорват.— Я, например, установила свой лимит в 750 км. 1000 км за одну дорогу — это мой предел, который больше не хочу достигать никогда! Дальнобойщики — это другая история, но, если вы катаетесь на дальние расстояния нечасто, лучше не рисковать».

Георгий Алексеев