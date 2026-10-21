В Ялте из зоны подтопления эвакуировали десять человек

В настоящее время устранением последствий подтопления на юге Крыма занимаются более 200 спасателей. Они используют 35 единиц тяжелой техники. С территории троллейбусного парка, который ушел под воду после разлива реки Гува, вывезли общественный транспорт. Всего на территории муниципалитета сформировали пять участков, на которых ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели совместно с сотрудниками администрации продолжают возводить дамбы из бетонных плит и мешков с песком, укрепляют береговую линию рек.