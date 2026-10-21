В Ялте из зоны подтопления эвакуировали десять человек
Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в Большой Ялте десять человек, в том числе и одного ребенка. Об этом “Ъ” сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму и Севастополю.
В настоящее время устранением последствий подтопления на юге Крыма занимаются более 200 спасателей. Они используют 35 единиц тяжелой техники. С территории троллейбусного парка, который ушел под воду после разлива реки Гува, вывезли общественный транспорт. Всего на территории муниципалитета сформировали пять участков, на которых ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели совместно с сотрудниками администрации продолжают возводить дамбы из бетонных плит и мешков с песком, укрепляют береговую линию рек.
В некоторых районах Крыма с 17 октября действует штормовое предупреждение. За несколько дней, по словам местных властей, на юге полуострова выпало шесть месячных норм осадков. Непогода затронула Ялту, Алупку, Гурзуф, Голубой Залив и другие населенные пункты. Самой сложной обстановка была в Кореизе, где ночью вышла из берегов река Узень-Чешме. Потоки воды и грязи разрушили подпорные стены и ранее возведенные дамбы, затопили жилые дома. Ситуацию признали природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.