РБК: Шереметьево обсуждает продажу 75% «Библио-Глобуса»

По словам собеседников газеты, претендент предлагали тестовый период управления активом. Правительство в настоящее время готовит директиву о продаже аэропортом Шереметьево доли в «Библио-Глобусе». Круг покупателей не ограничен одной компанией, добавил один из источников издания.