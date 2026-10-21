РБК: Шереметьево обсуждает продажу 75% «Библио-Глобуса»
«Международный аэропорт Шереметьево» рассматривает продажу 75% туроператора «Библио-Глобус», сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. По их данным, покупателем может выступить структура, близкая к Wildberries & Russ, хотя обсуждение шло еще летом.
По словам собеседников газеты, претендент предлагали тестовый период управления активом. Правительство в настоящее время готовит директиву о продаже аэропортом Шереметьево доли в «Библио-Глобусе». Круг покупателей не ограничен одной компанией, добавил один из источников издания.
Сделка связана с планами Шереметьево участвовать в приватизации госпакета аэропорта. В августе президент Владимир Путин разрешил приватизацию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о «золотой акции». Продажа возможна к концу 2026 года.