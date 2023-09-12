Россиянам добавят на пенсию

Президент России Владимир Путин дал старт новой Программе долгосрочного сбережения. В рамках этой программы граждане смогут со следующего года рассчитывать на ежегодное софинансирование со стороны государства до 36 тыс. руб. В особенностях новой программы разбирались «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

С 1 января 2024 года в России заработает новая Программа долгосрочного сбережения, закон о ее запуске 10 июля подписал президент России Владимир Путин. Согласно этому документу, любой гражданин добровольно сможет накопить долгосрочные сбережения на старость как за счет собственных взносов, так и за счет средств государства, которое поможет ему в этом деле. Взносы может вносить и работодатель. Для участия в программе нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, который будет инвестировать средства.

Госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений в стране уже действовала с октября 2008 года. В данной программе могли участвовать зарегистрированные в системе ОПС граждане и в течение десяти лет перечислять 2–12 тыс. руб. в год на пенсионное обеспечение, а государство удваивало взносы. Вступить в нее можно было с 2009 года до конца 2014 года. Последние средства со стороны государства поступят по данной системе в мае 2026 года.

Новая программа масштабнее предыдущей, в ее рамках максимальный размер софинансирования собственных взносов граждан — до 36 тыс. руб. в год в течение трех лет после вступления гражданина в программу. К тому же он может рассчитывать на специальный налоговый вычет — до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб. Однако в отличие от прошлой программы размер софинансирования будет определяться не только суммой уплаченных взносов, но и размером среднемесячного дохода, полученного гражданином и учтенного в ФНС. При доходе до 80 тыс. руб. на 1 руб. взносов государство начислит 1 руб. софинансирования; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. руб.— 1 руб. софинансирования, но на 2 руб. взносов. Если же ежемесячный доход превышает 150 тыс. руб., то гражданин может рассчитывать на 1 руб. софинансирования только на каждые 4 руб.

Накопленные таким образом сбережения граждане смогут получить через 15 лет участия в программе либо по достижении 60 лет мужчинами и 55 — женщинами. В зависимости от желания выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее десяти лет). В рамках новой программы предусмотрена возможность единовременной выплаты в случае, если ее размер составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера. В рамках закона предусмотрена возможность досрочного использования средств накопленных сбережений без расторжения договора. Но это можно сделать только в определенных особых жизненных ситуациях, к которым отнесена оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца. Перечень дорогостоящего лечения, на которое можно снять деньги, будет установлен постановлением правительства России.

Минфин рассчитывает, что в программе примет участие как минимум 2 млн человек, в результате рассчитывается привлечь сумму в размере 300 млрд руб. В прошлой программе софинансирования приняло участие 15,9 млн россиян, но только 2,5 млн сделали хотя бы один взнос. За время ее действия общий объем добровольных взносов россиян только на конец 2021 года составил более 71 млрд руб., государственные отчисления составили 68,8 млрд руб. Таким образом участники накопили на своих счетах свыше 140 млрд руб. (сумма без учета инвестиционного дохода).

Иван Евишкин