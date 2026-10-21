Двадцатка отдалилась
Андрей Рублев проиграл 38-летнему Адриану Маннарино на Almaty Open
На Almaty Open, проходящем в Казахстане турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, Андрей Рублев в трех сетах проиграл французу Адриану Маннарино. Эта неудача ударила по перспективам россиянина вернуться в топ-20 до конца нынешнего сезона. Чтобы решить эту задачу, ему необходимо добиваться хороших результатов на оставшихся состязаниях более высокого уровня. Из Алматы — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Для Андрея Рублева, занимающего в рейтинге АТР 22-е место, Almaty Open был неплохим шансом вернуться в первую двадцатку. Учитывая уровень игры, который демонстрирует россиянин в последнее время, победы здесь ему никто не гарантировал. Но в целом перспективы Рублева, посеянного под четвертым номером, выглядели неплохими. Тем более что в стартовом матче ему достался 38-летний Адриан Маннарино, над которым он одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах, в том числе самой первой — финале «Кубка Кремля» 2019 года.
С тех пор прошло ровно семь лет. За это время Рублев успел войти в десятку сильнейших и, пробыв там пять сезонов подряд, начать в 2025 году следующий этап своей карьеры, характеризующийся недостаточной стабильностью. А Маннарино, который в январе 2024 года поднялся в рейтинге на высшее за карьеру 17-е место, незаметно превратился в одного из самых возрастных игроков топ-100, где старше его на данный момент лишь 39-летний Новак Джокович. В нынешнем сезоне лучшим турнирным результатом француза является финал февральского турнира в Монпелье, а самой статусной его жертвой стал финалист Roland Garros итальянец Флавио Коболли, который, занимая в мировой классификации седьмое место, недавно уступил Маннарино в 1/32 финала «мастерса» в Шанхае.
То, что француз находится в прекрасных игровых кондициях, стало ясно уже в дебюте. Взяв чужую подачу в стартовом гейме, Маннарино за счет четких действий в затяжных розыгрышах, а также острой первой подачи, добавлявшей проблем россиянину, оставил за собой первый сет. Рублев ответил аналогичным образом, сделав брейк во втором гейме второй партии, а в третьем сете ключевым стал восьмой гейм на его подаче. Француз вовремя поднажал на приеме, сделал свой второй брейк в этом противостоянии, а в девятом гейме с третьего матчбола завершил его.
В итоге — 6:4, 3:6, 6:3. Маннарино пробился в восьмерку сильнейших и довел до 13 количество своих побед на казахстанском турнире АТР, где ранее, только не в Алматы, а в Астане, он в 2020 году доходил до финала, а в 2023-м брал титул.
Его следующим соперником будет 34-летний грузин Николоз Басилашвили, преодолевавший квалификацию. Ну а Рублеву, который, безусловно, был бы не против завершить этот год в топ-20, теперь придется уповать на «пятисотку», которая пройдет через неделю в Вене, парижский «мастерс» и, возможно, Открытый чемпионат Стокгольма — последнее состязание категории 250, стоящее в календаре непосредственно перед туринским Nitto ATP Finals. В разговоре с корреспондентом “Ъ” теннисист уточнил, что поедет в Швецию лишь в том случае, если от его попадания в первую двадцатку по итогам года будут зависеть условия личных спонсорских контрактов.
Неудача Рублева не стала единственным сюрпризом среды. Перед этим итальянец Лучано Дардери, который в понедельник опустился в рейтинге с 21-го места на 23-е, но в Алматы был посеян вторым, со счетом 5:7, 6:7 (7:9) проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту.