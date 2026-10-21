Двадцатка отдалилась

С тех пор прошло ровно семь лет. За это время Рублев успел войти в десятку сильнейших и, пробыв там пять сезонов подряд, начать в 2025 году следующий этап своей карьеры, характеризующийся недостаточной стабильностью. А Маннарино, который в январе 2024 года поднялся в рейтинге на высшее за карьеру 17-е место, незаметно превратился в одного из самых возрастных игроков топ-100, где старше его на данный момент лишь 39-летний Новак Джокович. В нынешнем сезоне лучшим турнирным результатом француза является финал февральского турнира в Монпелье, а самой статусной его жертвой стал финалист Roland Garros итальянец Флавио Коболли, который, занимая в мировой классификации седьмое место, недавно уступил Маннарино в 1/32 финала «мастерса» в Шанхае.