ПИФам перепало на подъеме

В летние месяцы инвесторы рекордными за последние полтора года темпами наращивали вложения на рынке коллективных инвестиций. По итогам трех месяцев чистый объем инвестиций в розничные фонды составил более 40 млрд руб. В таких условиях управляющие вновь начали активно развивать продуктовую линейку. Широкой рознице начали активно предлагаться фонды с выплатами и валютными облигациями, первые позволяют инвестору почувствовать себя рантье, а вторые — защититься от ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Осторожный оптимизм, царивший на рынке коллективных инвестиций в первые месяцы этого года, летом сменился настоящим ажиотажем, которого не было больше полутора лет. В июне, согласно данным Investfunds, частные инвесторы вложили в розничные паевые инвестиционные фонды (БПИФы и ОПИФы) 12,5 млрд руб., что более чем в пять раз выше результата мая, и это лучший показатель с докризисного декабря 2020 года. В июле в фонды поступило уже 12,7 млрд руб., а в августе — 15,3 млрд руб.

Активно росло и число пайщиков — физических лиц. Банк России сообщает, что по итогам только второго квартала число частных инвесторов в ОПИФах выросло на 4,5%, до 2,26 млн человек, в БПИФах — на 5,3%, до 6,6 млн. Уверенно растет и объем вложений в такие продукты. По данным ЦБ, средний счет физического лица в открытых фондах на конец июня составил почти 300 тыс. руб., что на 8,8% выше значения на конец марта. Средний счет таких клиентов БПИФов вырос более чем на 11%, до 17,4 тыс. руб. «Существенно более низкое значение средних вложений в БПИФ по сравнению с ОПИФ объясняется как использованием этого типа фондов для пробных вложений, так и наличием сервисов автопополнения БПИФ небольшими суммами»,— поясняет ЦБ в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов».

Подъем вдохновил

Инвесторы явно были воодушевлены благоприятной конъюнктурой на рынке акций. В августе индекс Московской биржи достиг максимального значения с 21 февраля 2022 года, поднявшись до отметки 3228 пунктов. Это более чем на 5% выше значения закрытия июля. Непрерывный рост продолжается восьмой месяц подряд, и за это время фондовый индикатор вырос почти на 50%. Это положительно сказалось на результатах фондов акций. По данным Investfunds, паи 20 крупнейших розничных фондов выросли с начала года более чем на 50%, а лучшие из них обеспечили доход на уровне 80%. «Как правило, заработать на растущем рынке нетрудно даже неопытному инвестору, так как все растет, можно выбирать практически любые бумаги»,— полагает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

«Добавляли привлекательности инвестициям в паевые инвестиционные фонды и относительно невысокие до недавнего времени (до августовского повышение ключевой ставки ЦБ РФ.— "Деньги") ставки по депозитам»,— считает директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление активами» Александр Присяжнюк. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка крупнейших банков с марта по июль держалась в узком коридоре 7,636–7,827%. Российским инвесторам, как отмечают участники рынка, психологически тяжело держать деньги на депозитах, не приносящих двузначную доходность, а потому они готовы уйти в более доходную альтернативу, в качестве которой и выступают финансовые инвестиции. «Основными причинами интереса к ПИФам со стороны розничных инвесторов в 2023 году являются высокие инфляционные ожидания и опасения по поводу ослабления курса рубля, в связи с чем наблюдается спрос на любые инструменты, способные защитить от этих явлений: акции, дружественная валюта, золото, замещающие облигации и т. д.»,— говорит гендиректор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

Акции котируются

В сложившихся на рынке условиях частные инвесторы активно меняют свои инвестиционные предпочтения.Стабильный приток средств идет, как и в 2021 году, в наиболее рисковые категории фондов. Вложения в фонды акций и смешанных инвестиций составили с начала года 10,2 млрд и 20,9 млрд руб. соответственно.

При этом частные инвесторы отдавали предпочтение фондам с российскими ценными бумагами, тогда как из ПИФов, инвестирующих в ценные бумаги иностранных компаний, забирали деньги. Чистый отток из последней категории фондов составил почти 7,3 млрд руб.

Россияне отказываются от ранее очень популярных иностранных инвестиций из-за их рисков. Напомним, что в прошлом году Euroclear и Clearstream заморозили счета Национального расчетного депозитария (НРД), через который торговала иностранными ценными бумагами большая часть российских УК и частных инвесторов. В итоге управляющие компании не только прекратили расчет стоимости паев фондов с такими активами, но и перестали совершать операции купли-продажи с ними. По данным ЦБ, на конец первого полугодия не проводились операции с 113 ПИФами с активами на 154 млрд руб. «Инфраструктурные риски и ограниченные возможности по инвестированию в иностранные активы побуждают инвесторов искать альтернативные варианты для вложений в рублевом пространстве и в пространстве дружественных валют»,— констатирует Руслан Мучипов.

Продажи наблюдаются и в более консервативной категории фондов — облигаций, чистый отток инвестиций из которых составил с начала года 12,4 млрд руб. Такие фонды показывают в этом году не самую лучшую динамику на фоне постоянно ужесточающейся риторики Банка России. В начале года на рынке преобладал консенсус, что регулятор продолжит снижение ключевой ставки, но уже весной все заговорили о возможном ее росте на фоне усилившихся инфляционных ожиданий. Как и предсказывали аналитики, в июле ЦБ все-таки поднял ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, аналогичного шага ожидали и в ходе сентябрьского заседания. Но на фоне сильного снижения курса рубля Банк России уже в августе поднял ставку с 8,5% до 12%, что привело к сильнейшему в этом году обвалу на долговом рынке, по итогам которого индекс гособлигаций RGBITR вернулся к значениям начала года.

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Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России способствовало росту спроса на фонды денежного рынка. По итогам восьми месяцев чистый приток средств в эту категорию фондов составил почти 30 млрд руб., причем только 23 млрд руб. поступило в летние месяцы. Такие фонды зарабатывают в основном на операциях обратного репо, а потому не подвержены рыночному риску и приносят доход даже в период высокой турбулентности на рынках. «Фонд денежного рынка мы рассматриваем как удобный способ занять выжидательную позицию, защититься от просадок рынка, присмотреться и выбрать долгосрочные объекты инвестирования»,— отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин.

Новые фонды

Управляющие компании продолжили активно развивать линейку инвестиционных продуктов, что с изоляцией российского рынка оказалось нетривиальной задачей. По оценке «Денег», основанной на данных Банка России, только за первые восемь месяцев 2023 года было сформировано 15 розничных фондов (пять БПИФов и десять ОПИФов), еще три фонда находятся на стадии формирования. «УК активнее всего пользуются новыми возможностями, а также активно пытаются занять новые ниши»,— замечает Владимир Брагин.

Основное расширение продуктового предложения шло по двум направлениям — это фонды с выплатой промежуточного дохода и ориентированные на валютные облигации (замещающие и юаневые или комбинацию этих долговых инструментов). В каждом типе фондов было создано по пять новых ПИФов. Такого массового открытия однотипных фондов уже давно не бывало на рынке, что, по мнению экспертов, говорит об их актуальности — они отвечают текущим потребностям инвесторов.

Стань рантье

Фонды с выплатой дохода — это ПИФы, в которых предусмотрены регулярные выплаты пайщикам дивидендов. Ранее такая опция была доступна только держателям паев закрытых и интервальных фондов, но с прошлого года стала доступна и для открытых ПИФов. На сегодняшний день на российском рынке работают 12 ОПИФов с регулярными выплатами под управлением восьми УК («Альфа-Капитал», «Открытие», «Первая», УК ПСБ, «РБ Капитал», «МКБ-Инвестиции», «ААА Управление капиталом», «ВИМ Инвестиции»). Из них семь фондов смешанного типа, три фонда облигаций и два фонда акций.

По всем таким фондам дивиденды выплачиваются один раз в квартал, а их размер зависит от накопленных в отчетный период поступлений. К выплате подлежат полученные фондами дивиденды по акциям, купоны по облигациям, проценты по депозитам и инструментам денежного рынка. Выплата дохода пайщикам, которые были держателями паев фонда на дату закрытия реестра, осуществляется в рублях в течение 20 рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода. Но это максимально допустимый срок начисления, обычно они проводятся в течение нескольких дней и оперативно поступают на банковский счет клиента.

Опция промежуточной выплаты стала ключевой для взрывной популярности таких фондов, которые с начала года привлекли свыше 50 млрд руб. Андрей Макаров отмечает активный переток клиентских средств из фондов с реинвестированием в фонды с выплатами. «Наличие промежуточной выплаты дохода дает инвесторам комфорт и понимание, что продукт приносит доходы. Это очень ценится»,— отмечает директор по управлению активами «БКС Мир инвестиций» Альберт Галимнуров. Такая опция позволяет частным инвесторам почувствовать себя рантье, живущим на полученный инвестиционной доход.

При таких инвестициях стоит учитывать повышенную волатильность стоимости пая, которая ежеквартально после прохождения даты отсечки по реестру пайщиков будет уменьшаться на размер дивиденда. Вдобавок все выплаты поступают на счет за вычетом НДФЛ, который удержит управляющая компания, поэтому на долгосрочных горизонтах такие вложения уступают аналогичным инвестициям в классические ПИФы, которые регулярно реинвестируют полученный доход. «Для долгосрочных инвесторов обычные фонды с капитализацией доходов могут быть более интересны, в том числе и с точки зрения получения налоговых вычетов (в случае владения более трех лет они освобождаются от НДФЛ в размере 3 млн руб. за каждый год владения.— "Деньги")»,— отмечает Александр Присяжнюк.

Фонды валютных облигаций

ПИФы валютных облигаций не новинка. На рынке есть ПИФы еврооблигаций, общее число которых в конце 2021 года составляло почти три десятка с суммарными активами около 70 млрд руб. Но большая их часть из-за блокировки счета НРД оказалась заморожена. Новые фонды лишены такого риска, так как инвестируют в торгуемые в России еврооблигации, а также — замещающие и юаневые бонды. Последние обращаются только в российской инфраструктуре. С начала года УК запустили три смешанных фонда, которые инвестируют и в замещающие, и в юаневые облигации, а также четыре фонда только юаневых облигаций и инструментов денежного рынка. Некоторые управляющие компании переформатировали старые фонды еврооблигаций в фонды локальных валютных облигаций.

Такие фонды с начала года привлекли почти 3 млрд руб.— это неплохой результат, если учесть распродажу ПИФов рублевых облигаций и то, что большая их часть появилась только в этом году. Популярность таких инвестиций обусловлена в первую очередь тем, что они дают валютную диверсификацию портфеля без инфраструктурного риска. «С прошлого года инвесторам стали недоступны многие валютные инструменты, в том числе валютные вклады, потому что ставки по ним отрицательные. Таким образом, фонды юаневых и замещающих облигаций чуть ли не единственная возможность валютной диверсификации»,— отмечает Андрей Макаров.

«ПИфы валютных облигаций интересны как возможностью получения фиксированной доходности в виде купонов, так и отсутствием спреда при приобретении валютного актива, что вдвойне интересно, так как на рынке большие спреды как при покупке валюты, так и при покупке облигаций»,— отмечает директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко. С учетом валютной переоценки и купонного дохода фонды валютных облигаций принесли с начала года пайщикам доход на уровне 25–38%, что в несколько раз выше результата лучших фондов рублевых бондов.

Прогноз

В связи с резким ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ управляющие с большей осторожностью стали смотреть на перспективы отрасли, так как вслед за решением регулятора выросли ставки по депозитам. По данным Банка России, уже по итогам третьей декады августа средняя максимальная ставка по вкладам выросла до отметки 9,661% — максимума с мая 2022 года. В таких условиях традиционно снижается спрос частных инвесторов на паевые инвестиционные фонды, которые, несмотря на более высокую потенциальную доходность, являются рисковым активом, который при неблагоприятной рыночной конъюнктуре может принести убыток.

Вместе с тем управляющие не ждут возобновления оттоков из розничных фондов, как это было во втором квартале 2022 года, так как в отличие от ситуации прошлого года сейчас рынок акций продолжает уверенно расти. «С учетом существенно ослабшего курса рубля потенциал российского рынка акций еще далеко не исчерпан из-за весомой части компаний-экспортеров в его структуре, для которых такой курс выливается в существенно более привлекательные финансовые показатели. Поэтому мы рассчитываем, что инвесторы будут и дальше смотреть в сторону фондов с акционной составляющей и осуществлять новые инвестиции с более долгосрочным горизонтом и на регулярной основе, как это делают в развитых странах»,— отмечает Андрей Макаров.

Управляющие намерены и дальше активно развивать продуктовые предложения. В УК «Тинькофф Капитал» рассказали о планах до конца 2023 года запустить еще три-четыре новых продукта, которые будут закрывать, в частности, потребности в валютной диверсификации.

«Спрос на валютные и квазивалютные инструменты подстегивает управляющие компании создавать новые продукты»,— заявил Руслан Мучипов.

В БКС рассказали о планах переформатировать существующую линейку ПИФов. Альберт Галимнуров рассказал о том, что в компании рассматривают возможность не только запуска новых фондов, но и пересмотра действующих ОПИФов. «Приоритетными направлениями для продуктов является возможность предложить клиентам фонды с иностранными ценными бумагами дружественных юрисдикций. Также актуально выглядит формат ЗПИФов на еврооблигации и депозитарные расписки российских компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях»,— полагает господин Галимнуров.

Татьяна Палаева